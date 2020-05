Videók :: 2020. május 17. 14:05 ::

Tabukérdés-e az etnikai bűnözés? - Gaudi-Nagy Tamás a d1 tv-ben

Reklám





A d1 tv "Ne legyen áldozat" c. mostani műsorában (2020. 05. 14.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője folytatja az etnikai jellegű bűnözés hazánkat is nyomasztó problémájának elemzését, különös tekintettel a sokszor saját soraiból kikerülő elkövetők cselekményeitől is sújtott cigányságra és az Európába települt bevándorlókra.

Tabukérdés-e az etnikai bűnözés? Kik és miért tagadják a jelenséget? Cui prodest?