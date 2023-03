Videók :: 2023. március 9. 18:34 ::

A madárinfluenza lehet az új Covid? Rovarevés hús helyett?

Kezdhetünk mi is aggódni, ha a WHO főigazgatója a madárinfluenza miatt aggódik? Lehet ez az új Covid19? Eközben azt javasolják nekünk, hogy térjünk át a bogarak fogyasztására, a rovarevésre, a szárnyasokat pedig milliószámra leölik a madárinfluenzára hivatkozva. Az ágazat már enélkül is nagyon nagy bajban van Magyarországon, írja a Mi Hazánk elnöke.