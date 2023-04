Videók :: 2023. április 7. 16:16 ::

Nyugat-Európában már megadóztatják a korábban regisztrált kutakat

Nyugat-Európa számos országában ugyanazzal az eljárással kezdték meg a kutak regisztrálását, mint Magyarországon, ezt követően pedig megadóztatták a vízkivitelt – hangzott ez a Nyílt Sisak legújabb műsorában.

Szakács Árpád a magyar példára legjobban hasonlító belga szabályozást ismertette. Belgiumban az évi 500 köbméternyi víz kiszivattyúzása fölött már áramlásmérő vízórát kell felszerelni, ami után újabb adókat fizetnek azok, akik például a saját földjükön maguk számára vételeznek vizet, vagy őstermelőként mezőgazdasággal foglalkoznak.

Azon családok számára, akik kisfogyasztóknak számítanak, az alapján, hogy mire használják a fúrt kútjukat, vízszennyezési illetéket és külön szennyvízelvezetési díjat számolnak fel, továbbá különböző vízbevizsgálási költségeket írhatnak elő.

„Magyarországon ugyanez várható a jövőben, most a könnyített regisztrációt hangoztatja a kormány, majd ha eljön az idő, mindenféle okokra hivatkozva meg fogja adóztatni a kutakat. Ez mindenkit érinteni fog, azokat is, akinek nincs kútjuk, hiszen majd a mezőgazdasági szereplők az élelmiszer-vásárlókkal fizettetik meg az adókat. Ráadásul ez alkalmas lesz arra is, hogy ellehetetlenítsék azokat, akik maguknak termelik meg az élelmiszert, és megnehezítsék azoknak a tevékenységét, akik őstermelőként ebből élnek” – tette hozzá Szakács Árpád.

