Videók :: 2023. július 13. 12:14 ::

Így turnéztatja a migránsokat a kormány a határon

Egy illegális migránsból így lesz 10-20 a kormány statisztikájában: tucatnyiszor is próbálkozhat egy határsértő, hogy a hírek arról szóljanak, milyen sok betolakodótól védik meg a határt. Ezt csinálta a kormány 2015-ben is, amikor a budapesti Baross téren torlaszolták fel a migránsokat, azt is leszállítva a bécsi vonatról, akinek jegye volt oda.

Most ismét politikai haszonszerzésre használja a migránsokat a kormány, ahelyett, hogy elrettentő hatású szankciókkal (pl. helyszíni pénzbírsággal) tartaná távol a kontinenshódítókat - hívta fel a figyelmet Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.