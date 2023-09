Videók, Cigánybűnözés :: 2023. szeptember 2. 08:19 ::

"A háborúk is leginkább a hálószobákban dőlnek el" - Novák Előd a riasztó demográfiai helyzetről is beszélt a Venyige utcai börtönnél

A Fidesz és a balliberális pártok kormányzása közti különbség lényegében annyi, hogy Orbánék lassú, Gyurcsányék gyors nemzethalálhoz vezetnek – hívta fel a figyelmet Novák Előd saját felelősségünkre is rávilágítva, mivel a cigányság népességrobbanása közben a magyarság élettere visszaszorulóban van, aminek elsődleges oka az önzés, a túlzott jólét: hogy nem vállalunk elég gyereket. S e téren nem is korrekt mindig a kormányra mutogatni. Álságos az a kifogás, hogy az anyagi biztonság hiánya miatt nem vállal valaki legalább a reprodukcióhoz szükséges két gyereket. Mert tán a világháborúkkal terhelt 20. században vagy a jobbágyok korában nagyobb anyagi biztonság volt? És most a német vagy a japán életszínvonal megfelelő lenne? Csak mert azokban az országokban még jobban fogy az őshonos népesség. A demográfiai fordulatot természetesen lehet célzott anyagi támogatásokkal is ösztönözni, van is programunk rá, de sajnos jövőre a kormány 50 milliárddal kevesebbet szán családtámogatásokra az ideihez képest, s akkor még nem beszéltünk a lakástámogatások 200 milliárdos megvonásáról vagy az inflációról. Mégis elsősorban egyéni, hazafias felelősségünk van a népesedés terén, a háborúk is leginkább a hálószobákban dőlnek el.

Pokol Béla az Európa végnapjai - A demográfiai öszeroppanás következményei című könyvében is megállapította, hogy a cigányság generációnként megduplázódik, s tegyük hozzá, a magyarság pedig szinte megfeleződik, hiszen ha az 1,5-es termékenységi rátából levonjuk a cigányság népességrobbanását (melynek pontos mértékét a kormányzat titkosítja), akkor nem sokkal 1 felett lehet az egy magyar párra jutó gyermekek száma. Ez a mi felelősségünk - olvasható Novák Előd YouTube-csatornáján.

