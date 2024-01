Videók :: 2024. január 16. 07:49 ::

"Az nekünk nem olyan nagy baj, ha Ukrajna megszűnik" - Magyar Jelen-interjú Budaházyval

Kisberk Szabolcs Budaházy Györggyel beszélgetett az elmúlt évek legfontosabb kérdéseiről. Szó esett a világban zajló nagy konfliktusokról is, mint az orosz-ukrán háború, valamint az izraeli-palesztin konfliktus. A beszélgetés belpolitikai témákat is érintett, kiemelten a Rogán Antalékhoz köthető digitális állampolgárság tervezetét, a készpénz eltörlését, illetve felmerült az is, milyen hatással van az algoritmus a magyar fiatalokra.