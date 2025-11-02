Videók :: 2025. november 2. 23:49 ::

Nemzeti jogvédelem, politikatörténet, Huxit, radikalizmus

Életrajzi, közéleti és jogvédő témákat tárgyaló beszélgetés dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéddel, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjével a Köztér Tv-n Közbeszéd c. műsorában.

Szóba került többek között a november 2-án tartandó (azóta már megtartott - a szerk.) megemlékezés az I. bécsi döntésről, az országgyűlési képviselői négy év, Ukrajna megítélése, az EU-val és liberálglobalistákkal vívott élet-halál küzdelem, a HUXIT elkerülhetetlensége, dr. Borvendég Zsuzsanna európai parlamenti képviselővel való szakmai együttműködés, a nemzeti radikalizmus története, a Kormány, a Jobbik, a Mi Hazánk Mozgalom és a Tisza Párt megítélése, Vona Gábor árulásai, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat több mint két évtizedes nemzeti jogvédő missziója, a 2006 őszi állami terror és az igazságtétel, K. Endre kegyelmi ügyének jogi háttere, a Big Tech cégek vélemény-diktatúrája és a genderpropaganda társadalmat felforgató veszélyei.