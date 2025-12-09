2025. december 9., kedd, Natália, Üdvöske napja van.
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
19:23
Zelenszkij Meloninál folytatta a
tarhálást
18:55
A kurvákra ki gondol? Le Penék!
18:30
Nincsenek túlélői az orosz katonai repülőgép
katasztrófájának
18:27
Miért üldözi a hatalom a magyar taxisokat? - tette fel a kérdést Toroczkai a
parlamentben
18:17
15 milliárdnyi kormányzati támogatás, és mi az eredménye?
18:06
Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett a Fehéroroszország felől érkező léggömbök miatt
17:21
Központi Nyomozó Főügyészség: háromra emelkedett az őrizetbe vett emberek száma az úgynevezett Szőlő utcai ügyben
17:05
Tudjuk már, mit jelent: az ukránok "kedvezőbb állásokba vonultak vissza", és "kiegyenesítették a frontvonalat"
16:41
Trump nem kertelt: Zelenszkij vesztésre áll, ezért össze kellene kapnia magát, és elfogadni bizonyos
dolgokat
16:26
Csaknem negyvenen kerültek kórházba egy nagykanizsai iskolából
15:54
Trump azt állítja, Orbán csak kérte a gazdasági védőpajzsot, de ő nem adta meg
neki
15:24
Temetőben, adománygyűjtés ürügyén rabolt a román(iai cigány)
14:59
A dnyipropetrovszki Osztapivszke elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
14:25
Több mint tíz éve él pokoli fájdalmak között Zsolt, külföldi kórházban van esélye a
túlélésre
13:31
Szőlő utcai ügyészségi akció: két személy őrizetben
13:10
Eloltották az M5-ös autópályán égő
kamiont
12:56
Három vereség után lecseréli a Fidesz Németh Szilárdot
Csepelen
12:02
Másodszor is lebukott egy feledékeny
díler
11:50
Szijjártó: Hollandiából Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat
11:36
Alvó nőt fosztott ki Ócsán egy erőforrás - áldozata örülhet, hogy ezt követően nem erőszakolta meg, és gyújtotta
fel
11:20
Kilenc új célállomásra indít járatot a Wizz Air Marosvásárhelyről
10:43
Szóvá tette a hangos zenét, árokba rugdosták a cigányok - az ügyészség szerint a 8 napon túl gyógyuló sérülés katonadolog
10:35
Túlmelegedő töltők, mérgező ékszerek, veszélyes játékok a Temu és a Shein piacterein - meglepődött
valaki?
10:10
Undorító állapotok egy Vas vármegyei édesipari üzemben - egy kis takarítás után folytathatták, ahol
abbahagyták
09:47
Újra Andrej Babis Csehország miniszterelnöke
24 óra legolvasottabbjai
No-go
zóna Jászberényben
(is)
Szóvá
tette a hangos zenét, árokba rugdosták a cigányok - az ügyészség szerint a 8 napon túl gyógyuló sérülés katonadolog
Másodszor
is lebukott egy feledékeny
díler
Undorító
állapotok egy Vas vármegyei édesipari üzemben - egy kis takarítás után folytathatták, ahol
abbahagyták
Felmondott
a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója
Alvó
nőt fosztott ki Ócsán egy erőforrás - áldozata örülhet, hogy ezt követően nem erőszakolta meg, és gyújtotta
fel
Nincsenek
túlélői az orosz katonai repülőgép
katasztrófájának
2025. december 9. 18:27
::
Miért üldözi a hatalom a magyar taxisokat? - tette fel a kérdést Toroczkai a parlamentben
Újra
látható: a "rejtett erőforrások" húzták a rövidebbet, miután inzultáltak egy
taxist
(38889)
Kényszerű
szextelenség: a fiatal férfiak civilizációs
"betegsége"
(26539)
Holtan
találtak egy testvérpárt egy zalai padláson - titkos szekta állhat a
háttérben
(25851)
Abortusz
fejlövéssel - így rendezte tervezett börtönbe vonulása előtt a családi vitát Vanessával ez a muraszerdahelyi
cigány
(24499)
Mindig
az a fránya kettős mérce: Puzsérék jóízűt röhögcsélnek egy keresztény magyar lány
vérén
(23944)
Ez
csak természetes: az RTL az eltiltva, részegen menekülő cigányokat sajnáltatja, és a rendőröket
hibáztatja
(22132)
Lánya
zaklatójának nyakát elmetsző apa ellen emeltek vádat, négy év börtönt kértek
rá
(20986)
Ájultra
vertek egy 16 éves fiút egy szolnoki szórakozóhely előtt, lebénult a fél arca - hátulról támadtak a
cigányok
(19972)
A
kormánytól 8,5 milliárdot kapó zsidó kórházban diszkriminálják a
magyarokat
(19725)
Orsósné
Ónodi Amanda Ramóna melírba, műszempillába, orrpiercingbe - de legfőképpen hallgatásba
burkolózott
(18960)
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(248799)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(196422)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(167845)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(138588)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(129133)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(120293)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(118941)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(95440)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(94638)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(88078)
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
