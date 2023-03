Cigánybűnözés :: 2023. március 10. 10:53 ::

"Kiváló munkahelyi környezet", agresszív cigányokkal - a munka a beilleszkedéshez önmagában nem elég

Ismerjük a viccet, amikor a cigányok bemennek a videotékába, és arról érdeklődnek, van-e olyan film, amelyben cigányok szerepelnek. A kölcsönzős azt mondja nekik, igen, pont van, a története pedig az, hogy a cigányok dolgoznak. Mire a cigányok: áh, nem szeretjük mi a fantasztikus filmeket!



Illusztráció (Vermes Tibor/Demokrata)

Csak sajnos most egy olyan történetről kell beszámolnunk, amikor még az sem segített, hogy munkába álltak. Ez nyilván nem jellemző a hazai cigányság többségére, de azért akadnak olyanok közülük is, akik dolgoznak. No, de hogyan?

Attól, hogy munkába állnak páran, nem változik meg a mentalitás... Egyik olvasónk keresett meg minket, egyelőre jobbnak látjuk, ha nem írjuk meg, pontosan melyik cégről van szó, maga a jelenség a lényeg.

- A munkahelyemen zaklatás ért, és már nem az első eset, hogy munkatársaim cigány származásúak, nagyon nehéz velük jól kijönni - kezdi a mondandóját. A feszültség olyan dolgokból fakad, hogy megkérdezte, hány darab lesz még kész az adott termékből, amit gyártanak, mire nekiment az egész "kiscsalád", megfejelték, és lökdösték is.

- De azért is ért sérelem, mikor egy terméket csináltunk, de nem volt ott mindenki, hogy készre tudjuk hegeszteni, ekkor rákérdeztem az egyik főnöknél, hogy mit lehetne tenni - folytatta. A fentebb említett "kiscsalád" egyik tagja odament hozzá, ha még egyszer megemlíti őt a főnöknek, akkor kint megvárják, és "szétbasszák" a fejét. Ez így hangzott el. A folyamatosan terrorizált munkavállaló ekkor úgy döntött, hogy ezt jeleznie kell a cég vezetése felé, és azt mondta, ha ez nem változik, akkor kénytelen lesz felmondani, mert így nem mehet tovább.

- Jó, gyere be akkor hétfőn, és aláírjuk a papírokat - fogta rövidre a cégvezető, tudtára adva, hogy őt bizony nem nagyon érdekli az egész, s ha úgy gondolja emberünk, akkor mondjon fel nyugodtan.

- Csak én nem érzem reálisnak, hogy becsületesen dolgozok, mindig azon vagyok, hogy kész legyen a szállítás, és mégis engem ér anyagi és lelki kár, majd nekem kellett felmondanom? - összegezte véleményét.

Nem, mi sem érezzük igazságosnak, és az ilyen antiszociális, egyébként vélhetően silány munkaminőséget produkálókat kellett volna már rég elküldeni, vagy legalábbis megregulázni őket.

Vélelmezem, úgy volt vele a munkáltató, hogy kevés a munkaerő, és inkább egy távozzon, mint a többi. De ez a mentalitás itt zsákutca. Egyrészt súlyos felelőssége van, ha testi sértések felett huny szemet, márpedig itt a megfejelésnél ez történt, másrészt miféle valóságtól elrugaszkodott ábránd hitetheti el vele, hogy a cége ezekkel az antiszociális cigányokkal jól fog működni? Ha úgy adódik, meglopják majd, de ha ezt szóvá teszi, őt is megverik... Gratulálunk.

Lantos János - Kuruc.info