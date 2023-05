Cigánybűnözés :: 2023. május 16. 11:55 ::

Pénzt kért tőle, majd eltörte az orrát

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség eredményesen állított bíróság elé egy 25 éves férfit, aki egy hónappal ezelőtt a Kelenföldi pályaudvar metróaluljárójában többször pénzt kért a sértettől, majd miután az visszautasította, rátámadt, és ököllel bántalmazta. A bíróság a vádlottat 1 év 5 hónap szabadságvesztésre ítélte.

A vád szerint a férfi 2023. április 12-én délután a XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar M4 metróaluljáróban ittasan többször is pénzt kért a későbbi sértettől, aki ezt visszautasította, egyúttal rászólt a vádlottra, hogy hagyja őt békén, különben hívni fogja a rendőröket, majd elő is vette a mobiltelefonját. A vádlott ettől indulatos lett és a sértettre támadt, őt először az aluljáró üvegfalához szorította, majd fenyegetően a férfi felé magasodott. A sértett ez ellen úgy próbált védekezni, hogy lefejelő mozdulatot tett a vádlott felé, ami azonban őt nem érte el. A vádlott ezután sem hagyott fel a támadással, ennek során a sértettet legalább háromszor ököllel fejen ütötte, majd dulakodott vele, akinek eközben a mobiltelefonja a földre esett és összetört. A vádlott visszaadta a telefont a sértettnek, azonban őt még ezután is hátba ütötte és több rugó mozdulatot tett felé.

A bántalmazás következtében a sértett orrcsonttörést szenvedett.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség honlapján közölte: a büntetett előéletű 25 éves férfit gyorsított eljárásban állította bíróság elé, amelynek eredményeként őt a bíróság váddal egyezően, súlyos testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek, és ezért 1 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte. A bíróság emellett elrendelte a férfival szemben korábban, más ügyekben kiszabott két felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.

Az ítélet nem jogerős. A bíróság ügyészi indítványra fenntartotta a vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig.

A felvételen az látható, ahogyan a vádlott az ökölütéseket követően továbbra is támadólag lép fel a sértettel szemben, követi őt és közben rúgó mozdulatot is tesz felé: