Aluljáróban verekedtek a "fiatalok"

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz három fiatal férfival szemben, akik 2019 novemberében egy aluljáróban a földre vittek és súlyosan megvertek egy embert.

A vádirat szerint a három – húszas éveiben járó – férfi 2019. november 8-án, késő este a Budapest, XIII. kerület, Dózsa György úti aluljáróban odament két hajléktalan személyhez, és megszólította őket. Ezt a földön fekvő személyek alkalmi férfi ismerőse, a szintén az aluljáróban tartózkodó sértett észrevette, ezért visszatért hozzájuk.

Ekkor az egyik fiatal férfi megindult a sértett felé, és két kézzel, erősen meglökte a mellkasánál. A társa is elindult a megtámadott személy felé, aki megpróbálta az újabb támadót távol tartani magától, majd védekezni kezdett. Ezután a trió tagjai együtt támadtak a sértettre, a földre vitték és bántalmazták, majd eltávoztak. Néhány percen belül kétszer is visszatértek, ekkor már csak egyikük, majd a három férfiból ketten támadtak ismét a sértettre, harmadik társuk próbálta azt megakadályozni. Az együttes bántalmazás következményeként a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, azonban a verés a bekövetkezettnél súlyosabb, életveszélyt okozó sérülések előidézésére is alkalmas volt.

A Fővárosi Főügyészség honlapján közölte: az ügyben társtettesként elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete emelt vádat, és mindhárom vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz. Emellett indítványozza, hogy a bíróság az egyik elkövetővel szemben korábban lopás miatt alkalmazott próbára bocsátást szüntesse meg, továbbá rendelje el egy korábbi, kifosztás miatt kiszabott, felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását.

Az ügyhöz kapcsoló felvételen az látható, amint a fiatalok a hajléktalanokhoz mennek, majd a hozzájuk visszatérő sértettet egyikük meglöki a mellkasán: