Kávézó helyett kampuszt nyit Bécsben a Soros-egyetem, de nyugalom, a CEU otthona a magyar főváros marad

Egyetértési nyilatkozatot írt alá Bécs városa a Közép-európai Egyetemmel (CEU) egy kampusz létesítéséről – írta az APA osztrák hírügynökség hétfőn.

A bécsi városháza közlése szerint a dokumentum kilátásba helyezi, hogy a George Soros zsidó milliárdos által alapított magánegyetem 99 évre kibérel egy történelmi épületet. A CEU ígéretet tett az épület állagának megóvására is. Az egyetértési nyilatkozatban foglaltak az aláírást követően még a bécsi önkormányzat kulturális, tudományos és sportbizottsága elé kerülnek vitára.

A nyilatkozat szerint Bécs szeptember végéig megkötné a bérleti szerződést a CEU-val, amely a 2022–23-as tanévben kezdené meg működését az osztrák fővárosban. Szerepel a tervekben egy köztes megoldás is, amely lehetővé tenné, hogy az intézmény már 2019 őszén megnyissa kapuit. A CEU márciusban jelentette be, hogy budapesti és New York-i kampusza mellett Bécsben is megnyitná kapuit. Michael Häupl, Bécs akkori polgármestere az évszázad lehetőségének nevezte az együttműködést a CEU-val.

A CEU otthona a magyar főváros marad

„Bécs egyetemek, vállalatok és nemzetközi szervezetek globális központja. A városban létesített kampusz izgalmas lehetőségeket kínál oktatóinknak és diákjainknak” – idézte Michael Ignatieffet, a CEU elnök-rektorát honlapján az oktatási intézmény.

Ignatieff egyúttal leszögezte: a CEU otthona a magyar főváros marad, és elkötelezett az egyetem budapesti jövőjének hosszú távú rendezése mellett.

(MTI nyomán)

