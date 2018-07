Nem csitulnak az indulatok az LMP-n belül. A választások óta egyre s másra jönnek infók arról, mi zajlik a pártnál, legfrissebb számában a Magyar Narancs például arról ír, hogy fegyelmi indult Schmuck Erzsébet ellen, mert a kampány alatt többször egyeztetett Schmidt Máriával.

Most szintén a Magyar Narancs ír a pártról, illetve korábbi tanácsadójáról, Ron Werberről. A korábban az MSZP-nél dolgozó kampánygururól már megírtuk , levelet is írt a párt vezetésének, amiben azt állította, Szél Bernadett és Ungár Péter félrevezeti az LMP vezetését és tagságát, szándékosan elszabotálta a kampányt, és még csak nem is fizetett. Bírósági ügy lehet a dologból. Szél Bernadett erre annyit reagált, Werber az utolsó hetekben hagyta magára.