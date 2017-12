Lorde 2018. június 5-én adott volna koncertet Tel-Avivban. Most a Twitteren hozta nyilvánosságra, hogy lemondta fellépését. "Sok emberrel beszéltem erről, és minden megoldást megfontoltam. Köszönöm, hogy oktattok engem, mindig tudok tanulni valamit" - írja.

Noted! Been speaking w many people about this and considering all options. Thank u for educating me i am learning all the time too 🌸