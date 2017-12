Külföld, Extra :: 2017. december 26. 16:27 ::

-53 fok volt karácsonykor a világ leghidegebb településén

A Föld történetében eddig Ojmjakonban mérték a leghűvösebbet: 1933-ban -67.7 Celsius-fok volt a településen. A januári átlaghőmérséklet -50 Celsius-fok, ezért is laknak oly kevesen, mindössze 521-en a faluban. Decemberben a nappal hossza csak 3 óra.

Az AccuWeather előrejelzése szerint a településen a karácsony is csak a lelkekben hozott felmelegedést, december 26-án éjjel ugyanis -54 Celsius-fokra számíthatnak a helyiek, de szenteste is csak egyetlen fokkal volt melegebb. Érdekesség, hogy csütörtökre több mint húsz fokot is enyhülhet a hőmérséklet, csütörtökre ugyanis már “csak” -33 Celsius-fokot jósolnak.

Ojmjakon egyébként 2 napi autóútra fekszik a régió központjától, Jakutszktól, ahol nem meglepő módon hasonlóan hideg van, jelenleg -46 Celsius-fokot mutatnak a hőmérők.

Mivel a városban semmi sem terem meg, ezért az emberek rénszarvas- és lóhúst esznek. Egy bolt van, ez látja el a helyi rénszarvas-tenyésztőket, lékhorgászokat és vadászokat a szükséges javakkal. Az orvosok szerint az itt élők csak azért nem szenvednek tápanyaghiányban, mert az állatok tejében rengeteg tápanyag található.

A helyiek pedig már hozzászoktak, hogy gyakran hasonló értékeket látnak a falu meteorológiai állomásának kijelzőjén:

(24.hu)