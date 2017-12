Külföld :: 2017. december 30. 12:19 ::

Kolerajárvány miatt mozgósítják a zambiai hadsereget

Utasítást adott szombaton Edgar Lungu zambiai elnök a hadseregnek, hogy segítsék a kolera terjedésének megakadályozását az afrikai ország fővárosában.

A baktériumfertőzés, amely súlyos hasmenést és hányást, ezáltal gyors és halálos kiszáradást tud okozni, szeptember vége óta már több mint 1500 embert fertőzött meg Lusakában; közülük 41-en meghaltak. Úgy tűnt, október második felében megtorpan a kórokozó terjedése; csak heti öt megbetegedést jegyeztek fel, ám novemberben ismét 130 fölé emelkedett a hetente megfertőzöttek száma.

Amos Chanda elnöki szóvivő elmondta, hogy az államfő szerint rendkívüli intézkedésekre van szükség, piacokat is be fognak zárni; az áldozatok között több piaci árus van. A baktérium a megfertőzött emberek ürülékével, hányásával és az ezzel szennyezett vízzel terjed, és a folyadék révén gyümölcsökön, zöldségeken is megtelepszik.

„Az elnök mélyen aggódik a járvány megfékezhetetlen terjedése miatt, és ezért a hadsereg beavatkozását kérte, hogy megtisztítsák Lusakát” – magyarázta Amos Chanda. A szóvivő tudatta: ideiglenesen minden olyan nyilvános helyet, éttermet és bárt bezáratnak, amely kockázatot jelenthet.

A kolera olyan súlyos kiszáradást okoz, amely folyadékpótlás nélkül pár órán belül halálos lehet.

