Az amerikai elnök Twitter-bejegyzésben fenyegette meg a Palesztin Hatóságot, amiért nem hajlandó "béketárgyalásokat" folytatni Izraellel, azaz részt venni az így nevezett, sehova sem vezető cionista színjátékban, miközben sorra épülnek a zsidó telepek Ciszjordániában.

"Évente több százmillió dollárt fizetünk a palesztinoknak, és sem elismerést, sem tiszteletet nem kapunk tőlük. Még csak tárgyalni sem akarnak hosszú távon … egy békemegállapodásról Izraellel" – írta az amerikai elnök, a Palesztin Hatóság tisztségviselőire célozva. "Ha a palesztinok nem akarnak tovább békéről tárgyalni, nekünk miért is kellene súlyos pénzeket fizetnünk nekik?" – fejtegette Trump, cinikusan megjegyezve, hogy a legnehezebb kérdést, Jeruzsálem ügyét "levették a napirendről". Az elnöki mikroblog-bejegyzésből azonban nem derült ki egyértelműen, hogy Trump milyen támogatást vonna meg a Palesztin Hatóságtól.

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them?