Külföld :: 2018. január 5. 11:38 ::

Ezúttal egy Atilla miatt pöccent be Erdogan az amerikaiakra

Az Egyesült Államoknak felül kell vizsgálnia igazságértelmezését, miután egy New York-i bíróság szerdán bűnösnek mondta ki Mehmet Hakan Atilla török bankárt az Irán elleni amerikai szankciók megsértése miatt – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken az isztambuli Atatürk repülőtéren, ahonnan franciaországi hivatalos útjára indult.

Erdogan a sajtótájékoztatón elmondta: a döntés tele van ellentmondásokkal. Ezután Washington ne próbáljon meg igazságra oktatni, különben az „világégéshez” vezet! – hangoztatta. A török elnök nehezményezte, hogy a 2016. júliusi török puccskísérlet fő felelősének tartott Fethullah Gülen muzulmán hitszónok az egykori „török pasákhoz méltó életet él” Pennsylvaniában. Erdogan ugyanakkor azért is bírálta az amerikai hatóságokat, amiért nem veszik figyelembe a vonatkozó – köztük a Gülen kiadatását érintő – török bírósági határozatokat.

Erdogan egyúttal figyelmeztetett: így Törökország és az Egyesült Államok közötti kétoldalú jogi megállapodások érvényüket vesztik. A török államfő már a per előtt kijelentette, hogy az egész ügy nem más, mint „összeesküvés”, amelynek célja, hogy „ártson Törökországnak”, amely egyik stratégiai partnere az Egyesült Államoknak. A török külügyminisztérium csütörtöki közleményében azt írta, hogy a New York-i eljárás „hamis, valamint politikai visszaélésre alkalmas” bizonyítékokra alapult, továbbá „példátlan módon” avatkozott be Törökország belügyeibe.

A 47 éves, török állampolgárságú Atilla a vádirat szerint segített tető alá hozni Iránnal kötendő olaj- és gázügyleteket, amelyeknek néhány tranzakcióját amerikai bankokon keresztül bonyolították, a bankok tudta nélkül. Lehallgatott telefonbeszélgetésekben a török bankár névleg élelmiszer és agrártermékek eladásáról egyeztetett, miközben valójában olajeladásokról volt szó. A török állami Halkbank volt igazgató-helyettesét az amerikai bíróság négy rendbeli összeesküvésben és egy rendbeli banki csalásban mondta ki bűnösnek, felmentették viszont a pénzmosás vádja alól.

(MTI)