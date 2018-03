Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2018. március 9. 16:41 ::

Fiatal migránsok randalíroztak Leszboszon

Fiatal migránsok randalíroztak a Leszbosz szigetén található móriai fogadóközpontban – tájékoztatott a görög rendőrség pénteken.

A csoport több irodát feldúlt. A "fiatalok" így akartak hangot adni a menedékkérelmük elutasítása és várható kitoloncolásuk miatt érzett dühüknek.

A készenléti rendőrség 15 randalírozót vett őrizetbe. A hatóságok szerint többségük Pakisztánból és Észak-Afrikából érkezett Görögországba.

Dzsihád Leszboszon

2016 szeptemberében a rendőrség közel egy tucat embert vett őrizetbe a leszboszi "menekült"táborban történt tűzeset és zavargások miatt. A zendülés napközben kezdődött, miután egy csoport felgyújtotta a befogadó tábort. A szigeten több mint ötezer menedékkérő zsúfolódott össze, akik egyre hangosabban követelték, hogy engedjék őket tovább Európa felé. A többi görög szigeten is kaotikus volt már akkor is a helyzet, hiszen 2016 nyarának közepe óta az EU-török megállapodás ellenére is emelkedett a Törökország felől érkező bevándorlók száma. A Leszbosz utcáira vonult dühös muszlimok dzsihádra, azaz a keresztények elleni szent háborúra buzdították társaikat.

Leszbosz szigetén összesen ötezer ember várja hónapok óta, hogy elbírálják menedékkérelmét. A görög migrációs minisztérium úgy tudja, hogy az elmúlt három napban mindössze egy új migráns érkezett Törökországból az Égei-tenger keleti medencéjében található görög szigetekre.

A migránsáradat a balkáni útvonal lezárását, valamint egyesek szerint az Európai Unió és Törökország közötti menekültügyi álegyezmény megkötését követően is apadni kezdett. A 2016-os megállapodás szerint az EU minden olyan migránst visszaküldhet Törökországba, aki illegális úton érkezett valamelyik görög szigetre, és nem kapott menekültstátust. Cserébe az unió minden visszaküldött szíriai állampolgár helyett törvényes úton befogad egy-egy szíriai "menekültet" közvetlenül Törökországból.

Brüsszel arra is ígéretet tett, hogy pénzügyi támogatást biztosít a szíriai menekültek törökországi ellátására, valamint felgyorsítja a török vízumkötelezettség megszüntetését célzó, 2013-ban elkezdett folyamatot.

(MTI - MI nyomán)