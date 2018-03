Külföld :: 2018. március 10. 21:24 ::

"Nagyon ritka" idegmérget használtak Salisburyben - a brit hatóságok továbbra is titkolóznak

Bizonyítékok tömegét gyűjtötték össze a délnyugat-angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet körülményeit vizsgáló hatóságok - mondta szombaton a brit belügyminiszter. Amber Rudd továbbra sem fedte fel azonban, hogy az elkövetők pontosan milyen hatóanyagot használtak.

Rudd, akinek vezetésével szombaton ülést tartott a brit kormány és a biztonsági szolgálatok rendkívüli helyzetekben összehívott tanácskozó testülete (COBRA), az értekezlet után a BBC televíziónak elmondta: a Nagy-Britanniában működő 11 rendőrségi terrorelhárító szolgálatból nyolc kapcsolódott be a vizsgálatba, amelyben e szolgálatok 250-nél több nyomozója vesz részt.

A belügyminiszter szerint az eddig meghallgatott tanúk száma meghaladja a kétszázat, és a rendőrség 240 olyan tárgyat és egyéb anyagot gyűjtött össze, amely bizonyítéknak tekinthető.

A múlt vasárnap elkövetett mérgezéses gyilkossági kísérlet sértettjeinek egyike a 66 éves Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, aki 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere során Nagy-Britanniában telepedett le, a másik pedig a volt kettős ügynök 33 éves lánya, Julija Szkripal. Amber Rudd szombati nyilatkozatában elmondta: állapotuk továbbra is válságos, de stabil.



Az áruló és lánya

Szintén mérgezést szenvedett a helyszínre elsőként érkező rendőr, Nick Bailey. A belügyminiszter szombati tájékoztatása szerint a rendőr súlyos állapotban van, de kommunikál a környezetével.

Arra a kérdésre, hogy lehet-e már pontosan tudni az idegméreg hatóanyagának mibenlétét, Amber Rudd az eddigi hatósági gyakorlatnak megfelelően most sem volt hajlandó érdemben válaszolni. Kitérően csak annyit mondott: a vizsgálat elsődleges fontosságú célja jelenleg az, hogy a lakosság biztonságban legyen, és a szombati COBRA-értekezlet témája is ez volt. A belügyminiszter hozzátette: az elsődleges célok között van a lehető legtöbb bizonyíték összegyűjtése is, annak érdekében, hogy “ha majd eljön az ideje a felelősök megnevezésének”, a hatóságok számára teljesen egyértelmű legyen, hogy a vizsgálatot milyen irányban kell tovább folytatni.

A brit hatóságok hivatalosan eddig csak annyit közöltek, hogy “nagyon ritka” idegméreg okozta a Salisburyben történt mérgezést. Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának parancsnoka a héten hivatalosan bejelentette, hogy a rendőrség idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérletként kezeli az incidenst. Rowley elmondta azt is, hogy a szakértők azonosították a hatóanyagot, de annak pontos mibenlétéről – azon túl, hogy idegméregről van szó – sem ő, sem a brit kormány nem adott azóta sem további tájékoztatást.

Arra a kérdésre, hogy várhatóan mikor lehet megtudni a gyanúsított vagy gyanúsítottak kilétét, Amber Rudd a szombati BBC-interjúban azt mondta: ennek az ideje még nem érkezett el, tekintettel arra, hogy milyen nagy kiterjedésű a vizsgálat, és milyen mennyiségű bizonyítékot kell megvizsgálnia a rendőrségnek. A brit belügyminiszter nem válaszolt egyértelműen arra a kérdésre sem, hogy a brit kormány milyen megtorló lépéseket tehet, ha bebizonyosodik, hogy a gyilkossági kísérlet mögött egy külföldi ország áll. Amber Rudd úgy fogalmazott: “eljön majd az ideje a válaszlépéseknek is”, de most az ügy kivizsgálására kell összpontosítani.

Maga a brit kormány a vizsgálat kezdete óta igen óvatosan nyilatkozik a felelősség kérdéséről és az esetleges szankciók lehetőségéről. Theresa May miniszterelnök az ITV brit kereskedelmi televíziónak adott minapi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy London “cselekedni fog, ha cselekvésre lesz szükség”, és megteszi “a megfelelő lépéseket”, ha az bizonyosodik be, hogy az incidensért “valamely állam” felelős. May nem volt hajlandó azonban találgatásokba bocsátkozni arra a kérdésre, hogy Oroszországot terheli-e a felelősség.

(MTI)