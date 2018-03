Külföld :: 2018. március 15. 15:31 ::

Az alkotmányosságért aggódnak az országszerte tüntető cseh diákok

Mintegy kétszáznegyven csehországi egyetem, főiskola és középiskola több ezer diákja tüntetett csütörtökön délben országszerte a cseh alkotmány tiszteletben tartásáért. A cseh közmédia szerint a szervezők összesen mintegy 320 oktatási intézményt szólítottak meg, hogy vegyen részt a tiltakozásban.

A prágai Színművészeti Akadémia (DAMU) hallgatói által múlt héten kezdeményezett Vyjdiven (Menj ki) elnevezésű akció célja felhívni a vezető cseh politikusok figyelmét, hogy nem közömbös nekik az ország sorsa, és zavarja őket, ha a politikusok nem tartják tiszteletben az alkotmányt és annak értékeit.

"Figyelmeztető sztrájkunk nem kívánja megkérdőjelezni a parlamenti választás eredményeit. Tiltakozásunk alapvetően Andrej Babis ügyvezető kormányfő és Milos Zeman államfő ellen irányul, aki szerintünk tevékenységükkel megsértik az alkotmányt" - nyilatkozta Lubos Louzensky, az akció egyik szervezője csütörtökön a CTK hírügynökségnek.

A CTK szerint a diákok egyebek között azt követelik, hogy az államfő tartsa tiszteletben az alkotmányt, olyan kormányfőt nevezzen ki, aki megszerzi a parlament bizalmát, és aki ellen nem folyik büntetőeljárás. További követelésük, hogy az ügyvezető kormány ne hozzon fontos személyi döntéseket, ne alakítson ki újabb alkotmányos szokásokat, és a parlament felsőháza, a szenátus határozottan lépjen fel az alkotmány betartása érdekében.

Néhány városban a helyi színházak és más kulturális intézmények is csatlakoztak a figyelmeztető sztrájkhoz. Prágában, Brünnben, Ostraván, Olmützben, Ceské Budejovicében és további cseh nagyvárosokban a diákok százai gyűltek össze délben az iskolák előtt, vagy a közeli tereken, ahol hangot adtak követeléseiknek és kifejezték elégedetlenségüket a jelenlegi belpolitikai helyzettel kapcsolatban. A fiatalok plakátjaikon kiálltak a közszolgálati Cseh Televízió politikai szférától való függetlenségének fenntartása mellett is. Több nagygyűlésen petíciókat írtak alá a demokrácia védelmére, amelyet a szervezők a parlamenti felsőházban kívánnak átadni a szenátoroknak. A diákokat számos városban az iskolák vezetése is támogatta.

Számos helyen a diákok a délutáni és az esti órákban vitafórumot tartanak a belpolitikai helyzetről. Prágában a Nemzeti Színház melletti Václav Havel téren már dél óta több száz diák és fiatal tüntet az államfő és a kormányfő ellen, követelve távozásukat a közéletből.

(MTI)