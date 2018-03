Külföld :: 2018. március 17. 12:02 ::

A britek is beléptek az orosz támadástól rettegő országok sorába

Nick Carter, a brit vezérkar főnöke szerint a Baltikum után Oroszország a ködös Albion elfoglalására készül, sőt Putyin már orosz expedíciós hadtest felállításán munkálkodik – írja a brit Guardian. A tábornok szerint Moszkva hadiköltségvetése messze meghaladja London katonai kiadásait, hadereje pedig jócskán túlhaladja a brit erők potenciálját.

„Amennyiben a kormány továbbra is elhanyagolja hadseregünk és flottánk fejlesztését, az oroszok által vívott hibrid háborúban az amúgy is legyengült angol haderő nem lesz képes ellenállni Moszkva, vagy akár más ország agressziójának” – jelentette ki a vezérkari főnök.

„A támadást megelőző, vagy akár az azt elhárító lehetőségeink kimerülőben vannak, és csak az ellenféllel azonos szinten történő fejlesztések adhatnak reményt a megfelelő válaszra. Az orosz haditechnika eredményesen vívja harcait Szíriában, ez nyomós ok arra, hogy Nagy-Britannia is újabb beruházásokat és fejlesztéseket hajtson végre a hadseregben, a légierőben és a flottában” - húzta alá Carter.

Szergej Szkripal egykori orosz GRU-ügynök megmérgezése nem is jöhetett volna jobbkor a brit héjáknak. Mindezt tetőzte Theresa May miniszterelnök harcias oroszellenes beszólása, amely a brit világbirodalom legszebb napjait idézte vissza, amikor London gyakran expedíciós hadseregeket küldött a rakoncátlan gyarmatok megregulázására. Az Európai Unió politikusai sem maradhattak ki Moszkva újabb kiporolásának lehetőségéből, dacára annak, hogy a német és a francia hadsereg is látott már jobb napokat és győzelmeket.

A brit vezérkar úgy látta, hogy eljött az idő egy kissé feljavítani a hadsereg költségvetését, hiszen a miniszterelnök lépéskényszerbe került harcias retorikáját követően, most már nem visszakozhat, ki kell nyitni a brit pénztárcát a héjáknak. Az USA elnöke is jócskán felemelte a Pentagon katonai költségvetését az orosz veszélyre hivatkozva, ezenkívül Putyin közelmúltban elhangzott elnöki beszédében bemutatott új orosz fegyverzetek is az USA-tábornokok malmára hajtották a vizet. Carter szerint ezt a lehetőséget ők sem hagyhatják ki.

Csakhogy London az elkövetkező időkben 530 milliárd euróval kell hogy megvigasztalja az EU költségvetését a Brexit miatt, és nem kizárt, hogy ez az összeg még emelkedhet. Theresa May törheti fejét, adjon-e pénzt vagy nem a komoly nukleáris potenciállal rendelkező, de egyébként erőtlen brit seregnek. Esetleg újabb vizsgálatot lehetne indítani annak kapcsán, hogy valóban az oroszok támadták-e meg a ködös Albiont, vagy valaki más spriccelte szét a világon bárhol beszerezhető „Novicsok-gázt”, ezt azonban presztízsokok miatt May nem lépheti meg.

A rendkívül mérgező harci gáz feltalálója Wil Mirzajanov orosz kémikus, aki a '90-es évek közepén Oroszországból az USA-ba emigrált, ahol a State Department munkatársaként működött évekig, majd egy könyvben leírta a „Novicsok” receptjét és a gyártási eljárást. Oroszországból „állami titkok kiadása miatt” kellett távoznia, valamint azért, mert Tatarsztán Oroszországból való kiválása mellett agitált. Rövid ideig börtönben is ült hazaárulás vádjával, 1996-ban, büntetése letöltése után vándorolt ki az Egyesült Államokba. 2008-ban, „Tatarsztán Függetlenségi Deklarációja” megalkotása után ezzel a dokumentummal felkereste az akkori kazanyi tatár vezetést, és az Oroszországból való kiválás mellett agitált, sőt az ENSZ felé is több ízben intézett kérvényt, hogy az tűzze napirendre az olajban és földgázban rendkívül gazdag Tatarsztán Oroszországból való kiválásának kérdését. Több körutat tett a balti országokban is, ahol az emigrációban élő kormány képviselőjének adva ki magát, naggyűléseket szervezett.

Berendi János - London