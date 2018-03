Mahmúd 'Abbász, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke tegnap délután nevén nevezte David Friedmant, Az Amerikai Egyesült Államok szélsőséges zsidó nagykövetét. 'Abbász kutyának és olyan "zsidó telepesnek" nevezte a Donald Trumphoz közelálló cionista Friedmant, aki ráadásul zsidó telepen is lakik.

A palesztin elnök jelzőinek előzménye az volt, hogy még hétfőn délelőtt a zsidó nacionalista amerikai nagykövet a Twitterén a következőt csiripelte: "Izraelben tragédia történt. Két fiatal katonát, Netániél Káhálánit és Zív Dávuszt palesztin terroristák meggyilkolták északon (pontosabban: a megszállt Ciszjordánia észak-nyugati részén levő egyik zsidó település mellett - H. J.), míg egy négygyermekes családapát, 'Ádiél Kálmánt Jeruzsálemben (pontosabban: a megszállt Kelet-Jeruzsálemben tevékenykedő, a Koháv Há-Sáhár ciszjordániai zsidó településen lakó fegyveres biztonsági őrről van szó - H. J.). Ám a Palesztin Hatóság ezt a brutalitást nem ítélte el." - csiripelte méltatlankodva Amerika véresszájú izraeli nagykövete.

Tragedy in Israel. 2 young soldiers, Netanel Kahalani and Ziv Daos, murdered in the North, and father of 4, Adiel Kolman, murdered in Jerusalem, by Palestinian terrorists. Such brutality and no condemnation from the PA! I pray for the families and the wounded – so much sadness.