A Németországban élő nagyjából 4,5 millió muzulmán vallású ember révén az iszlám Németország részévé vált – jelentette ki Angela Merkel német kancellár szerdán a szövetségi parlamentben (Bundestag).

Mély megosztottságot idézett elő a menekültválság a német társadalomban, amely azonban büszke lehet a válság kezelésében elért eredményekre – mondta Angela Merkel német kancellár szerdán a szövetségi parlamentben.

Az új kormány programját ismertető beszédében kiemelte, hogy a 2015-ben kialakult „humanitárius rendkívüli helyzet” máig hatóan polarizálja a társadalmat, a viták hangneme durvább lett, és a kiemelkedően jó gazdasági helyzet ellenére megjelent az aggodalom az állam működőképességével kapcsolatban.

A menekültek között terroristák is voltak, és a válság felszínre hozott és felerősített a társadalmi integráció ügye körül korábban kialakult feszültségeket. Ezért az új kormány programjának középpontjában a megosztottság leküzdése áll, legfőbb célja az emberségesség, az igazságosság és az összetartás hármasságának érvényesítése, és az, hogy mindenkihez elérjen a gazdasági sikerekből származó jólét.

A társadalmi integráció körüli feszültségek az egykori Nyugat-Németországba a hatvanas években megindult bevándorlás révén alakultak ki – mondta Angela Merkel. Aláhúzta, hogy a bevándorlók ugyan hozzájárulnak az ország jólétéhez, de gazdasági szerkezetváltozások idején ők veszítik el elsőként az állásukat, gyermekeik jellemzően gyengébben teljesítenek az iskolában, mint a német tanulók, és a bevándorlók körében kifejlődtek párhuzamos társadalmak is, az országban jogcím nélkül tartózkodó emberek pedig bűnözői struktúrákat is létrehoztak.

Ezek a problémák a migrációs válság révén még élesebben mutatkoznak meg, és megosztják az országot, amit az is mutat, hogy az a „banális” mondat került a viták középpontjába, hogy „sikerülni fog, megoldjuk! (wir schaffen das!)” – utalt a kancellár a válságkezelés során használt jelmondatára. Hozzátette: a vita valójában arról szól, hogy a német társadalom „mit tud megoldani, és mit akar megoldani”.

A migrációs válság a vallások együttélése körüli aggodalmakat is felerősítette – mondta Angela Merkel. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke, Horst Seehofer belügyminiszter minapi kijelentésével szembefordulva leszögezte: vitán felül áll, hogy Németországot történelmileg a kereszténység és a zsidóság formálta, de az is igaz, hogy az országban élő nagyjából 4,5 millió muzulmán vallású ember révén az iszlám is Németország részévé vált.