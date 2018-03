Külföld :: 2018. március 22. 19:25 ::

Fellebbezett a "Balkán mészárosa" a hágai Nemzetközi Törvényszék ítélete ellen

Fellebbezést nyújtott be csütörtökön Ratko Mladic volt boszniai szerb hadseregparancsnok a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (NT) tavaly novemberi ítélete ellen, melyben a bíróság életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte őt népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt.

A „Balkán mészárosának” is nevezett egykori parancsnok ügyvédje védence felmentését kérte minden vádpont alól.

A Nemzetközi Törvényszék tájékoztatása szerint az ügyészség is fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen. A vádhatóság beadványában arra kérte a bíróságot, hogy egy másik ügyben is állapítsák meg a bűnösségét népirtásért.

Ratko Mladicot az ellene felhozott tizenegy vádpontból tízben bűnösnek találta tavaly novemberben a bíróság. Az ítélet szerint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények – gyilkosság, deportálás, kényszerkitelepítés, üldözés, túszejtés – mellett a srebrenicai népirtásért is felelős, amelyben a boszniai szerb erők mintegy nyolcezer boszniai férfit és fiút gyilkoltak meg. Ezt tartják a második világháború óta elkövetett legnagyobb mészárlásnak Európában.

A bűncselekmények az 1992-1995-ös, mintegy százezer halottat követelő boszniai háború idején történtek.

A hágai bíróság decemberben befejezte működését, és mandátumának lejárta után a fennmaradó ügyeket az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) veszi át.

A srebrenicai mészárlás másik fő felelősének tekintett Radovan Karadzic volt boszniai szerb elnököt korábban 40 év börtönre ítélték Hágában.

Mladic megítélése Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában a mai napig vitatott. Bosznia-Hercegovina többségében bosnyákok és horvátok lakta részében egyértelműen háborús bűnösnek tartják, míg a szerbek lakta boszniai Szerb Köztársaságban inkább hősként tekintenek rá.

(MTI)