Ausztrália is kiutasít két orosz diplomatát

Csatlakozva a nyugati országokhoz, Ausztrália is bejelentette kedden, hogy a Szkripal-ügy miatt kiutasít két orosz diplomatát, akik feltehetően hírszerző tisztek. Malcom Turnbull ausztrál miniszterelnök bejelentette, hogy hét napjuk van az ország elhagyására.

„Az Egyesült Királysággal és más szövetségesekkel és partnerekkel együtt Ausztrália is válaszlépéseket tesz a közelmúltban Salisburyben elkövetett idegméreg-támadásra” – áll Turnbull közleményében, amely szerint az ausztrál hatóságok két orosz diplomatáról derítették ki, hogy hírszerző tisztek, ezért a bécsi konvenciókkal összhangban a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységük miatt kiutasítják őket. Turnbull szerint az idegméreg-támadás része az Oroszország által elkövetett átgondolatlan és szándékos cselekedetek sorozatának, amelyek a nemzetközi biztonságot egyre jobban fenyegető veszéllyé válnak.

Hétfőn 16 EU-tagállam – köztük Magyarország –, valamint az Egyesült Államok, Kanada, Norvégia, Ukrajna, Albánia és Macedónia is bejelentette, hogy orosz diplomatákat utasít ki. Hírügynökségi összesítések szerint több mint száz orosz diplomatának kell elhagynia állomáshelyét. Egyedül az Egyesült Államok 60 orosz diplomatát utasít ki, és bezáratja a seattle-i orosz konzulátust. A kiutasított diplomaták között van az orosz ENSZ-misszió New York-i nagykövetségén dolgozó tizenkét hírszerzéssel foglalkozó orosz diplomata is. Moszkva határozott tiltakozását fejezte ki emiatt, és szimmetrikus ellenlépéseket helyezett kilátásba.

