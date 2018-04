Külföld :: 2018. április 2. 22:22 ::

Netanjáhu ENSZ-szel kötött négeralkuját már el is söpörte a zsidó harag

Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök alig néhány órával az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával az afrikai "beszivárgók" kitoloncolása ügyében létrejött egyezmény bejelentése után, röviddel ezelőtt közölte, hogy az erőteljes politikai és társadalmi bírálatok hatására Izrael felfüggeszti az egyezményben foglaltak megvalósítását. "Hallgatok önökre, s ezért felfüggesztem az egyezményben foglaltak végrehajtását", idézi az izraeli kormányfő szavait a Jediot Áháronot című izraeli lap.

Ma este folyamán más "csoda" is történt az ENSZ és Izrael közötti egyezmény ügyében: Németország és Olaszország kormányainak szóvivői bejelentették, hogy semmi közük a zsidó állam és az ENSZ között létrejött egyezményhez, ők semmilyen kötelezettséget nem vállaltak az Izraelből kitoloncolandó migránsok befogadására, írja ezt is a Jediot Áháronot, majd hozzáteszi: Netanjáhu erre az újságíróknak azt válaszolta: a mai sajtótájékoztatóján ő csak azt mondta, hogy "fejlett nyugati államok fogadják be őket, mint például Németország és Olaszország". A sajtótájékoztatón szintén befogadó államként megemlített Kanada egyelőre még nem tiltakozott...

Korábban írtuk: Izrael meghátrált, és nem ebrudalja ki a négereket - de cserébe küld belőlük Kanadába és Európába is néhány szállítmányt

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával létrejött megegyezés értelmében Izrael egyelőre nem kezdi meg a Sínai-félszigeten keresztül „beszivárgott”, ám menekültstátuszra nem jogosult afrikai négerek harmadik országba történő kitoloncolását. Az Izraelbe illegálisan érkezett, mintegy 33-35 ezer afrikainak mintegy felét – az egyértelműen gazdasági migránsokat – a zsidók végül is kitoloncolhatják, de nem most. Majd… Az egyezmény szerint 16 250 sáskát Izrael köteles lesz befogadni és integrálni, ám ugyanennyit gazdaságilag fejlett nyugati államokba irányíthatnak. Minden egyes kiebrudalandó afrikai után egy az ígéret földjén maradhat – jelentette be mai rendkívüli sajtótájékoztatóján Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök – írja a Válláh!Hádásot és a Jiszráél Há-Jom hírportál.

A beígért kitoloncolás lemondásának a hírére már ma elégedetlenségüknek adtak hangot, s hazafiatlan cselekedetnek nevezték a kormány döntését az illegálisan Izraelbe érkezett afrikaiak eltávolítását szorgalmazó társadalmi aktivisták, politikusok és szervezetek. Náftáli Bennett, a Zsidó Otthon (הבית היהודי) nevű kormánykoalíciós párt elnöke nem sokkal ezelőtt kijelentette: „Az egyezmény Izraelt a beszivárgó migránsok paradicsomkertjévé változtatja”, mondta, majd hozzátette: „Ez az egyezmény teljes behódolás az elmúlt hónapokban a médiák által terjesztett hazug kampánynak. A beszivárgók ügyében a kormány által kidolgozott eredeti megoldási terv is erkölcsös és igazságos. Az eredeti elképzelés szerint Izrael befogadná azokat a menekülteket, akik a hazájukban veszélynek voltak kitéve, de a gazdasági beszivárgókat visszatoloncoljuk oda, ahonnan jöttek”, emlékeztetett Náftáli Bennett.



Netanjáhu bejelenti a tervezett kitoloncolás elhalasztását A jeruzsálemi Miniszterelnöki Hivatalban az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával létrejött egyezmény bejelentése után a kormány képviselői megbeszélést folytattak a kitoloncolás lemondását bíráló politikusokkal és más közéleti személyekkel. A kormány részéről magyarázatként elhangzott, hogy visszalépett az a „harmadik” ország (afrikai országról van szó – H. J.), amely korábban vállalta, hogy befogad 14 ezer, a zsidó államban repülőre ültetett, s menekültstátuszra nem jogosult afrikait. Elhangzott még az is, hogy az ENSZ-szel tető alá hozott egyezmény szerint bizonyos fejlett nyugati országok, így Kanada, Olaszország és Németország, befogadnak 16 250 Izraelből kitoloncolandó afrikait, ám a zsidó állam ugyanennyit köteles megtartani - a gyermekeikkel együtt -, és integrálnia is kell őket. A jeruzsálemi Miniszterelnöki Hivatalban az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával létrejött egyezmény bejelentése után a kormány képviselői megbeszélést folytattak a kitoloncolás lemondását bíráló politikusokkal és más közéleti személyekkel. A kormány részéről magyarázatként elhangzott, hogy visszalépett az a „harmadik” ország (afrikai országról van szó – H. J.), amely korábban vállalta, hogy befogad 14 ezer, a zsidó államban repülőre ültetett, s menekültstátuszra nem jogosult afrikait. Elhangzott még az is, hogy az ENSZ-szel tető alá hozott egyezmény szerint bizonyos fejlett nyugati országok, így Kanada, Olaszország és Németország, befogadnak 16 250 Izraelből kitoloncolandó afrikait, ám a zsidó állam ugyanennyit köteles megtartani - a gyermekeikkel együtt -, és integrálnia is kell őket.



Kitoloncolást követelő tüntetők Tel-Avivban a múlt héten (fotó: Niv Aharonsohn) Miri Regev kulturális miniszter kijelentette: „Nem menekültekről van itt szó, hanem törvénytelenül beszivárgó személyekről, ezért az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával való egyezkedésnek véleményem szerint nincs semmi értelme”, jelentette ki a miniszter asszony, majd hozzátette: „Több tízezer beszivárgó Izraelben maradása az ország önazonossága és társadalmi összetétele szempontjából igen aggasztó jelenség.” A Kövér Lászlót Izraeltől távoltartó Ruvi Rivlin államelnök viszont dicséretesnek és példamutatónak nevezte az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával létrejött egyezményt. Miri Regev kulturális miniszter kijelentette: „Nem menekültekről van itt szó, hanem törvénytelenül beszivárgó személyekről, ezért az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával való egyezkedésnek véleményem szerint nincs semmi értelme”, jelentette ki a miniszter asszony, majd hozzátette: „Több tízezer beszivárgó Izraelben maradása az ország önazonossága és társadalmi összetétele szempontjából igen aggasztó jelenség.” A Kövér Lászlót Izraeltől távoltartó Ruvi Rivlin államelnök viszont dicséretesnek és példamutatónak nevezte az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával létrejött egyezményt.



„Beszivárgók” egy dél-tel-avivi játszótéren (fotó: archív) Binjámin Netanjáhu miniszterelnök ma este az Fb-oldalára kitett videóüzenetben igyekezett megnyugtatni, elsősorban a Tel-Aviv déli, amúgy is szegényebb társadalmi rétegek által lakott negyedek zsidó lakóit: „Kiköltöztetjük majd a beszivárgókat Dél-Tel-Avivból, s betelepítjük őket az erős gazdasággal bíró mosávokba és kibucokba azzal a szándékkal, hogy a befogadásukkal járó teher ne a szegénynegyedekben élő lakosság vállára nehezedjen. Az így megtakarított nem kevés pénzt meg majd Dél-Tel-Aviv fejlesztésére fordítjuk”, ígérte az izraeli miniszterelnök, majd azt is igyekezett elmagyarázni, hogy Izrael végül is jól járt az egyezménnyel: „A visszalépett harmadik ország csak 14 ezer beszivárgót fogadott volna be, de a mostani egyezmény értelmében több mint 16 ezret toloncolhatunk ki Izraelből.” Binjámin Netanjáhu miniszterelnök ma este az Fb-oldalára kitett videóüzenetben igyekezett megnyugtatni, elsősorban a Tel-Aviv déli, amúgy is szegényebb társadalmi rétegek által lakott negyedek zsidó lakóit: „Kiköltöztetjük majd a beszivárgókat Dél-Tel-Avivból, s betelepítjük őket az erős gazdasággal bíró mosávokba és kibucokba azzal a szándékkal, hogy a befogadásukkal járó teher ne a szegénynegyedekben élő lakosság vállára nehezedjen. Az így megtakarított nem kevés pénzt meg majd Dél-Tel-Aviv fejlesztésére fordítjuk”, ígérte az izraeli miniszterelnök, majd azt is igyekezett elmagyarázni, hogy Izrael végül is jól járt az egyezménnyel: „A visszalépett harmadik ország csak 14 ezer beszivárgót fogadott volna be, de a mostani egyezmény értelmében több mint 16 ezret toloncolhatunk ki Izraelből.”

Hering J. – Kuruc.info