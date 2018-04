Külföld :: 2018. április 3. 12:05 ::

Amerika izraeli nagykövete a Siratófalnál adta áldását a világ zsidóságára - A goj Trump nem lehetett az áldásosztók között

Hétfőn több száz, magát kohanitának, azaz az ószövetségi Áron főpap leszármazottjának tudó zsidó férfi érkezett Jeruzsálemben a Templom-hegy nyugati oldalát megtámasztó ókori építmény, a Siratófal előtti térségre, és közös áldásban részesítették a világ zsidóságát. Az áldásosztó kohaniták (nejlonzsákban utazókként is ismerheti őket a kedves olvasó - a szerk.), illetve az őket körülvevő több tízezer zsidó körében föltűnt az imalepelbe burkolózott David Friedman, az Amerikai Egyesült Államok Izraelbe akkreditált nagykövete – tudósít a Jediot Áháronot.



David Friedman és az unokája tegnap a Siratófalnál (fotó: Éli Mandelbaum)

David Friedman, a szélsőségesen cionista, a zsidó telepeseket és Izrael megszálló, telepítő politikáját támogató magatartását minden eddigi amerikai zsidó nagykövetnél jobban vállaló diplomata tegnap, a nyolcnapos pászkaünnep úgynevezett fél ünnepnapján ellátogatott a kelet-jeruzsálemi Siratófalhoz. Az imalepelbe burkolózott nagykövet korábban is imádkozott ezen a helyen, de most az áldásosztó szerepében jelent meg a Siratófalnál, mert állítása szerint ő is a sivatagi vándorlás korabeli Áron főpap leszármazottja.



Az amerikai nagykövet és egyik testőre a Siratófal előtt (fotó: flash 90)

David Friedman a hétfő a kohanita áldásosztásra magával vitte a Siratófalhoz a fiát és a fiúunokáját, akik - elmondása szerint - az ő jogán szintén Áron főpap leszármazottjai. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a Siratófalnál, s innen áldhatom meg a zsidóságot”, mondta a Jediot Áháronot című izraeli lap jelen levő tudósítójának a testőrökkel körülvett amerikai nagykövet.



Megtelt tegnap a Siratófal előtti térség. A háttérben balról: a Sziklamecset aranykupolája, jobbról: A Jézus mennybemenetelét jelölő pravoszláv templom tornya az Olajfák hegyén (fotó: 93fm.co.il)

A Jediot Áháronot beszámolója szerint a vallásos eseménykor, a Siratófal előtti térségen és a környező óvárosi sikátorokban több tízezer, más lapok szerint legalább százezer ember volt jelen, köztük igen sok bámészkodó, nem zsidó turista.

