A karaván halad: akár az amerikai hadsereget is kivezényelhetik a mexikói határhoz

Donald Trump amerikai elnök a segélyek megvonásával fenyegette meg kedden Hondurast az amerikai határ felé tartó "menekültek" áradata miatt.

Az elnök később már azzal fenyegetett, hogy a hadsereget is beveti az Egyesült Államok Mexikóval közös déli határának védelmében, míg meg nem építik a választási kampányában ígért határfalat és „megfelelő biztonsági intézkedéseket” nem vezetnek be. A Fehér Házban nyilatkozó Trump újságírók előtt így fogalmazott: „Katonai eszközökkel fogjuk intézni a dolgokat”. Hozzátette: a felvetést már megvitatta James Mattis védelmi miniszterrel is.



Donald Trump amerikai elnök gyermekekkel a washingtoni Fehér Ház kertjében évente megrendezett húsvéti tojásgörgető-versenyen húsvéthétfőn, 2018. április 2-án (MTI/EPA/Shawn Thew)

„Amíg nincs fal és megfelelő biztonság, addig a hadsereggel fogjuk védeni határainkat. Ez egy nagy lépés” – hangoztatta Trump. Nem engedhetjük meg, hogy emberek illegálisan áramoljanak be országunkba, hogy azután eltűnhessenek – szögezte le. Keddi Twitter-bejegyzésében az elnök nemcsak Honduras, hanem más, meg nem nevezett országok számára is megígérte az amerikai segélyek megvonását, amennyiben nem lépnek fel a bevándorlók áradatának visszafogásáért.

”Jobb, ha megállítják a Hondurasból érkező karavánt, amely most Mexikón halad át és gyenge törvényekkel védett határaink felé halad, mert a NAFTA révén érkező pénz és a Hondurasnak valamint a többi országnak nyújtott külföldi segély forog kockán” – írta keddi mikroblog-bejegyzésében Trump, ismételten utalva arra, hogy Washington akár fel is mondhatja az éppen most újratárgyalt Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA). Majd ismételten a törvényhozókat sürgette a bevándorlási törvény megalkotására. „A kongresszusnak azonnal cselekednie kell” – írta.

Fogalmuk sincs, miről beszél Trump

Ebal Díaz, a hondurasi elnöki szóvivő visszautasította Trump fenyegetését. „Fogalmunk sincs miről beszél Trump, amikor azt mondja, Honduras nem tesz semmit” az illegális migráció megfékezésére – emelte ki Díaz a helyi televízióban. „Úgy gondolom, nem eléggé tájékozott, s úgy gondolom, tisztességtelenül próbálja Hondurast felhasználni az amerikai kongresszussal való vitájában” – tette hozzá tiszteletet követelve országának. „A migráció okai az erőszak, a kábítószer-bűnözés és -csempészés. Mit tett Trump elnök annak érdekében, hogy mérséklődjön a kereslet a drogok iránt, amelyek bejutnak (az Egyesült Államok) piacára és gerjesztik az erőszakot a mi országunkban?” – kérdezte továbbá Ebal Díaz. Mint mondta, megbecsülik Washington segítségét, de „Honduras gyarapodni fog Trump elnök segítségével vagy anélkül is”.

A karaván halad

AP amerikai hírügynökség kedden közölte, hogy az egykor 1150 főt számláló migránskaravánt már napokkal korábban feltartóztatták a mexikói hatóságok a déli fekvésű Oaxaca szövetségi állam Matias Romero településén. Az elnök már vasárnap – szintén Twitter-bejegyzésben – reagált az amerikai határ felé tartó "menekültcsoportra", de akkor még nem helyezte kilátásba a segélyek megvonását.

A republikánusokhoz közelálló Fox televízió vasárnap sugárzott riportja szerint mintegy 1000-1500 migránsból álló “karaván” halad három közép-amerikai országból Mexikón keresztül az amerikai határ felé, a csoport útját az amerikai székhelyű Pueblo Sin Fronteras nevű felforgató csoport szervezi. A hondurasi, El Salvador-i és guatemalai migránsok feltételezhetően illegálisan akarnak belépni az Egyesült Államokba, vagy menedékjogot kérnek. Donald Trump vasárnap, a műsor után közzétett Twitter-bejegyzésében megjegyezte, hogy az amerikai-mexikói határon a helyzet egyre veszélyesebb, és a határőrök „a nevetséges liberális (demokrata) törvények miatt” nem tudják megfelelően ellátni a határőrizetet.

Irineo Mujica, a Pueblo Sin Fronteras igazgatója elmondta: „Az elképzelés sosem volt az, hogy az emberek csoportját a határhoz vigyük”. Hozzátette: akciójuk a figyelemfelkeltés volt a migránsok ügyére. A szervezők most azon vannak, hogy buszokkal a központi fekvésű Puebla szövetségi államba vigyék az embereket egy bevándorlók jogaival foglalkozó konferenciára.

(MTI nyomán)

