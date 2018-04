Külföld :: 2018. április 4. 21:49 ::

Putyin Amerika nagy ellenségével és szövetségesével együtt állt ki az egységes Szíria mellett Ankarában

Szíria függetlenségének és területi egységének megőrzését hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz, Recep Tayyip Erdogan török és Haszan Róháni iráni elnök Ankarában a szerdai hármas csúcstalálkozó után kiadott közös nyilatkozatban.

A dokumentumban úgy fogalmaztak, hogy minden olyan kísérletet meg kell akadályozni, amely "a terrorizmus elleni küzdelem álcája alatt új helyzetet akar teremteni Szíriában". A felek aláhúzták: támogatják a szíriaiakat abban, hogy újjáépítsék hazájukat. Kiemelték: a leendő alkotmányhoz Szíria népének hozzá kell járulnia; Moszkvának, Ankarának és Teheránnak pedig segítenie kell az országot a szabad választások és a politikai rendezés útján.

Putyin a találkozó utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Szíria egészét tekintve az erőszak jelentős mértékben alábbhagyott, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet komoly vereséget szenvedett, és a menekültek elkezdtek visszatérni hazájukba. Az orosz, a török és az iráni vezetés célja az, hogy együttes erővel végleg leszámoljon Szíriában a terrorizmussal, és sürgősen humanitárius segélyszállítmányokat jutasson el a polgárháború sújtotta területekre - tette hozzá.



Putyin élvezi a kurdokat nem szívlelő Erdogan keleti nyitását (fotó: Kayhan Ozer/AP) Erdogan felszólalásában kijelentette: Szíria területi egységének záloga, hogy a konfliktus résztvevői minden terrorszervezettől ugyanakkora távolságot tartsanak, és ne különböztessék meg azokat egymástól. Erdogan felszólalásában kijelentette: Szíria területi egységének záloga, hogy a konfliktus résztvevői minden terrorszervezettől ugyanakkora távolságot tartsanak, és ne különböztessék meg azokat egymástól.

A török elnök közölte, hogy Törökország "nem áll le" Szíriában, amíg az általa terrorszervezetnek tekintett Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia által ellenőrzött összes térséget biztonságossá nem teszi.

A dzsihadistákkal szemben az Egyesült Államok egyik legfőbb szövetségese az YPG, amely az utóbbi hónapokban modern fegyvereket kapott, és Szíria nagyjából egynegyedét tartja fennhatósága alatt.

Törökország január végén nagyszabású hadműveletet indított az észak-szíriai Afrín kerületben, amelynek nagy részét már "megtisztította" az YPG-től, de a beavatkozás még nem ért véget, jelenleg Tell Rifát ellen irányul. Erdogan már korábban jelezte, hogy Afrín után az offenzívát az YPG egyéb szíriai területeire is kiterjesztené.

Szerdán azt is mondta, hogy Ankara kész együttműködni Moszkvával és Teheránnal Tell Rifát város "élhetővé tételében". Nyomatékosította: Ankara az elfoglalt településeket az eredeti szíriai lakosoknak adja vissza. 2016 augusztusa, tehát az Iszlám Állam észak-szíriai területei ellen indított Eufráteszi Pajzs fedőnevű török hadművelet kezdete óta már 160 ezer szíriai ember tért vissza otthonába Báb és Dzserablúsz városok környékén - számolt be róla Erdogan.

Róháni a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Egyesült Államok, valamint "néhány másik nagyhatalom" az Iszlám Államot és a hasonló terrorszervezeteket még sokáig eszközként akarja használni a Közel-Keleten.

Az iráni elnök emlékeztetett: a terrorizmus a térség nagyon jelentős problémájává vált az utóbbi években. Ezeket a terroristákat "egyes országok" kiképezték, anyagilag támogatták és modern fegyverekkel látták el, hogy azután a Szíriához tartozó kőolajat és földgázt értékesíteni tudják.

Hangoztatta: az amerikaiak és az izraeliek a damaszkuszi kormány megdöntésére törekedtek, terroristákat akartak állomásoztatni a térségben, de sikertelenek voltak. Róháni leszögezte: a terrorszervezetek "maradványainak" is el kell tűnniük Szíriából.

A szíriai helyzet rendezésének lehetőségeit kereső szerdai csúcstalálkozó zárt ajtók mögött mintegy másfél órán át tartott. Előtte Erdogan egy-egy órán keresztül külön-külön Róhánival és Putyinnal is személyesen egyeztetett.

A szíriai tűzszünet biztosításáért felelősséget vállaló három ország vezetői utoljára tavaly november 22-én az oroszországi Szocsiban tartottak közös megbeszélést.

Oroszország és Irán a szíriai rezsimet, míg Törökország a "mérsékelt" arab ellenzéket támogatja a konfliktusban.

A következő csúcstalálkozó az elfogadott közös nyilatkozat értelmében Iránban lesz.

