Lángolt a Trump-torony - legalább egy ember életét vesztette

Kigyulladt az a New York-i toronyház szombaton, amelyben Donald Trump amerikai elnök otthona és vállalatbirodalmának irodái is vannak. Sajtójelentések szerint a tűznek egy halálos áldozata és több sérültje is van.

New York város tűzoltósága Twitter-üzenetben jelentette be a tűzesetet.

A Fox televízió későbbi jelentése szerint legalább egy ember életét veszítette a tűzben, és négyen megsérültek.



A 67 éves halálos áldozatot a lángokban álló ötvenedik emelet egyik lakásából mentették ki a tűzoltók, de a kórházba szállítás után elhunyt.

A New York-i tűzoltóság vezetője, Daniel A. Nigro Twitter-bejegyzésében "nagyon nehéz esetnek" nevezte a tüzet, s közölte, hogy nemcsak az érintett emeletet vizsgálják át, hanem ellenőrzik a 68 emeletes felhőkarcoló valamennyi szegletét, azt is, ahol nem pusztítottak a lángok.



Az Ötödik sugárúton lévő Trump-torony ötvenedik emeletén helyi idő szerint nem sokkal délután hat óra után csaptak fel a lángok. Donald Trump háromnegyed hétkor Twitter-bejegyzésben közölte, hogy a tüzet eloltották. "A tűzoltók nagyszerű munkát végeztek. Köszönet!" - írta az elnök. Középső fia, Eric, aki a közelben lakik, szintén mikroblogbejegyzésben mondott köszönetet a tűzoltóság gyors munkájáért.

A Trump-torony 1983-ban készült el. Elnökké választása előtt az épület legfelső három emeletén lévő luxusotthonában élt Donald Trump és felesége, valamint kisfiuk, Barron.

Az idén januárban egyszer már tűz ütött ki a felhőkarcolóban, akkor két ember könnyebben megsérült.

Manhattanben egyébként, amelynek mai építészeti arculata jórészt az ingatlanfejlesztő Donald Trumpnak köszönhető, több általa építtetett felhőkarcoló viseli homlokzatán a Trump-torony nevet.

(MTI)