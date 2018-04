Külföld :: 2018. április 16. 06:50 ::

A britek többsége újabb népszavazáson döntene a Brexit feltételeiről

Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból. Sir Patrick Stewart is támogatja a kezdeményezésüket.

A britek többsége újabb népszavazáson döntene a Brexit feltételeiről – írja a Mirror az Open Britain mozgalom felmérésére hivatkozva. A kutatás szerint miközben 52 százalék támogatná az újabb referendumot, csupán 31 százalék ellenzi ezt.

Leginkább az ellenzéki Munkáspárt hívei szeretnének újra az urnákhoz járulni, körükben 65 százalékos az új népszavazás támogatottsága, míg a 18-34 éveseknél 61 százalék szeretne újabb referendumot. Ami az országrészeket illeti, csupán Észak-Írországban nincs többségben az ötlet támogatottsága, ami annak fényében tűnhet különösnek, hogy a Brexit egyik legfontosabb, máig megoldatlan kérdése az ír sziget északi részének státusza a britek unióból való kilépése után.

Az Open Britain vasárnap indítja el kampányát az újabb referendumért, amelyet 2019 márciusa, vagyis a Brexit időpontja előtt tartana meg. A kampányban több politikus, üzletember és kutató is részt vesz, a mozgalom leghíresebb arca azonban Sir Patrick Stewart színész. A Star Treck sztárja a BBC-nek fejtette ki, miről is szavaznának: nem magáról a kilépésről, hanem arról, hogy a brit választók elfogadják-e azokat a feltételeket, amelyeket a londoni kormány harcol ki a tárgyalások során.

Theresa May brit kormányfő a 2016 júniusi népszavazás után azt jelentette be, hogy a szigetország a „hard Brexitet” választja, vagyis nem csak az EU-ból távozik, hanem az annak magját adó belső piacról is. Ez jelentősen megnehezítette a tárgyalásokat, ráadásul élénk vitákat hozott Nagy-Britannián belül is. A skót kormány például újra felvetette a függetlenedésről szóló ötleteit, az ír szigeten pedig nem sikerült eddig rájönni, hogyan lehet Észak-Írországot és az EU részeként maradó Írországot elválasztó határ átjárhatóságát továbbra is biztosítani, ha a szakasz az Európai Unió és a vámunió külső határává válik.

(HVG)