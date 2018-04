Külföld, Elcsatolt részek :: 2018. április 16. 15:00 ::

Olyan jól sikerült a béremelés a román egészségügyben, hogy vannak, akik mostantól kevesebb pénzt kapnak

Spontán tüntetések kezdődtek több romániai kórházban hétfőn, az alkalmazottak amiatt elégedetlenek, hogy a kiegészítő személyzet nettó bére csökkent, jóllehet márciustól jelentős fizetésemelés volt a román egészségügyben.

A bukaresti kormány márciustól emelte jelentős mértékben az egészségügyben a béreket, miután a tavaly elfogadott új közalkalmazotti bértörvény szerint ekkortól lépett hatályba egy korábban beígért emelés.A kormány és a koalíció vezetői kijelentették, hogy az egészségügy prioritást élvez, ezért ebben az ágazatban a fizetések már idén elérik a bértörvény által a többi közalkalmazott esetében csak 2022-re előírt szintet.

A tüntetések azért robbantak ki most, mert a dolgozók ebben az időszakban kapták meg a márciusi fizetéseiket. Bukarestben a Bagdasar Arseni sürgősségi kórház, a Marius Nasta tüdőkórház dolgozói vonultak utcára, de több vidéki városban, Craiován, Gyulafehérváron és Zilahon is hasonló tiltakozások voltak.

Főként a kiegészítő személyzet tiltakozott. Állításuk szerint nem hogy nőtt volna márciustól a nettó bérük, hanem csökkent, ezért azzal vádolják a kormányt, hogy becsapta őket. Sorina Pintea egészségügyi miniszter elmondta, hogy az orvosok és az asszisztensek fizetése nőtt, de a kiegészítő személyzet egy része csak 2022-ben kerül ugyanabba a bérkategóriába, mint társaik. A miniszter szerint egyes jövedelemcsökkenések abból származnak, hogy a törvény szerint a bér 30 százalékára korlátozták a pótlékokat, így akik korábban ennél az aránynál többet kerestek a különböző pótlékokból, most kevesebb pénzt kaptak.

A miniszter szerint egyes kórházak menedzserei különböző kritériumok figyelembe vétele nélkül adták a pótlékokat, ezért felszólította őket az ésszerűbb gazdálkodásra, és kilátásba helyezte, hogy akár saját bevételekből is kiegészíthetik a kisebb béreket. A román kormány másfél hónappal ezelőtt jelentette be, hogy az orvosok béremelése esetenként akár a 122 százalékot is elérheti.

(MTI)