Külföld :: 2018. április 16. 19:00 ::

Nácinak nevezte a zsidó telepest a palesztin benzinkutas - 210 ezer sékel megfizetésére ítélték

A jeruzsálemi bíróság ma délelőtt becsületsértés bűncselekményének elkövetéséért 200 ezer sékel összegű kártérítés megfizetésére ítélt egy palesztint, aki egy tel-avivi benzinkútnál lenácizott egy Ittámár Ben G’vír nevű vallási fanatikus, véresszájú nacionalista zsidó telepest. A három hónappal ezelőtt történt esetet a szélsőséges zsidó rögzítette a telefonjával, s a fölvételen az is látható, hogy a palesztin fiatalember karlendítéssel is üdvözölte a benzinkúton megjelent „Führert”. A bíróság 10 ezer sékel perköltség megfizetésére is kötelezte a palesztint – írja az ’Árúc 7 nevű izraeli hírportál.



Ittámár ben Gvír (fotó: Flash 90)

Ittámár Ben G’vír szélsőséges zsidó telepes, ügyvéd, korábban parlamenti képviselő három hónappal ezelőtt kocsijával beállt az egyik tel-avivi benzinkútra, ahol a palesztin alkalmazott fölismerte, s eléggé el nem ítélhetően azt kiabálta feléje, hogy „náci!” A véresszájú zsidó telepes a jelenetet azonnal elkezdte rögzíteni a telefonjával, amelyen az is látható, hallható, amint a palesztin fiatalember a karját nemzetiszocialista módra magasba lendíti, majd a töltőállomáson tartózkodóknak elmagyarázza, hogy személyesen a Führert üdvözölte.



Ittámár Ben Gvír sajtótájékoztatója

Ittámár Ben G’vír, a lenácizott zsidó telepes a ma reggeli bírósági ítélet után a többi között azt mondta: „Néhány nappal a holokausztnap után (Magyarországon ma is van egy holonap – H. J.) fontos üzenete van ennek az ítéletnek, amely szerint fizetnie kell annak, aki egy zsidót nácinak merészel nevezni, sőt még karlendítést is végrehajt. Majd megtanulja, hogy a holokauszton nem szabad viccelődni.” Ittámár Ben G’vír jelenleg a Zsidó Erő (עצמה יהודית) nevű szélsőséges mozgalom egyik vezetője.



A 200 ezer sékeles karlendítés (fotó: Ittámár Ben Gvír)

Ittámár Ben G’vír maga is többször állt bíróság előtt faji uszításért (persze nem a zsidók ellen ágált), a szerinte a palesztinokkal nem eléggé erélyes izraeli rendőrök, katonák megtámadásáért és becsületsértésért. Ő volt a védőügyvédje annak a zsidó suhancnak is, aki 2015 nyarán fölgyújtotta a Galileai-tó parti Tábgá településen levő Csodálatos kenyér- és halszaporítás titulusú keresztény templomot. XVI. Benedek pápa szentföldi látogatásakor pedig transzparenst tartott a magasba ezzel a felirattal: „Tolvaj! Add vissza az ókori templom elrabolt kegytárgyait!” (Sokan ugyanis úgy vélik, hogy azokat ma is a Vatikán kincstárában őrzik – H. J.)



Ittámár Ben Gvír és templomot felgyújtó védence

Hering J. – Kuruc.info