2018. április 22.

Túl hangosan dolgozott néhány bajor gazda, de ez vasárnap feljelentést ért

Zavarta a vasárnapi pihenést három robotoló bajor gazda. Az időjárás miatt csúszott a mezőgazdasági munkákkal a farmer, ezért vasárnap próbálta behozni a lemaradást. Feljelentették.

A helyi csendrendelet előírásait nem árt fejben tartani még a mezőgazdasági kampány idején - hívja fel a figyelmet az agrárszektor.hu az agrarheute.com oldal cikkére hivatkozva. A mezőgazdasági munkákkal szemben általában megengedőbb a szabályozás, most ez nem jött be.

A bajorországi Altmannsteinban feljelentettek három gazdát azért, mert vasárnap is dolgoztak a földeken. A rendőrség szerint, bár földet művelni bizonyos körülmények között a pihenőnapokon is szabad, most nem ez a helyzet állt fenn – ismerteti a bajor gazdák esetét a mezőgazdasági portál. A talajművelési munkák szerintük halaszthatóak lettek volna. Elkerülhetetlennek minősül a német jogrend szerint egy olyan időjárási helyzet, ami kizárólag éjszakai vagy vasárnapi munkavégzésre kényszeríti a gazdákat. Ilyen például a nappali szél elültével az éjszakai permetezés. A vetési munkák megcsúszása nem elég erős indok.

Általánosságban éjjel 10 és reggel 6 óra között tilos zajos tevékenységet végezni Bajorországban. Ünnep- és vasárnapokon a nappali időszakra is ugyanez érvényes. Normál munkanapnak tekintendő azonban a szombat. Egyes németországi tartományokban a mezőgazdasági szezonmunkák idején a pihenőidőszakot rövidebbre veszik: éjjel 11 és hajnal 5 között kell csendben maradni. Rajna-vidék-Pfalz tartományban soha nincs kötelező csendes pihenő. Aratás idején a legtöbb tartományban 10 napon át megengedik, hogy bármikor zajongjanak a gépek.

(HVG nyomán)