A Moszád ezúttal Malajziában gyilkolt - Lieberman nem engedi eltemetni az áldozatot a Gázai övezetben

A Moszád izraeli titkosszolgálat legújabb áldozata Fádi el-Bátes, 35 éves, nemzetközileg elismert villamosmérnök, három gyermek édesapja. A Moszád két terroristája – az iráni atomtudósok ellen régebben elkövetett gyilkosságokhoz hasonlóan – motorkerékpáron közelítették meg a Kuala Lumpurban egyetemi előadóként foglalkoztatott palesztint, majd marokfegyverekből tíz lövést adtak le rá. A mostantól „hullarablónak” is nevezhető Ávigdor Lieberman, izraeli hadügyminiszter ma reggel kijelentette: parancsot adott az izraeli hadseregnek, hogy ne engedjék bevinni a Gázai övezet területére a Malajziában meggyilkolt palesztin holttestét – írja a Válláh!Hádásot izraeli és a Dostor.org arab nyelvű hírportál.



Fádi el-Bátes (családi archívum)

Malajzia fővárosában, Kuala Lumpurban tegnap reggel két merénylő - valószínűleg az izraeli Moszád terroristái - tíz lövéssel meggyilkolta Fádi el-Bátes palesztin villamosmérnököt. A két gyilkos BMW motorkerékpárral közelítette meg a kiszemelt áldozatot. Fádi el-Bátes éppen távozott a malajziai főváros egyik mecsetéből, amikor közelebb értek hozzá, marokfegyverből tíz lövést adtak le rá. A maláj rendőrség annyit már elárult, hogy két „fehér férfi” volt az elkövető, míg Áhmád Záhid Hámídi malajziai miniszterelnök-helyettes nagy bölcsen annak lehetőségét sem zárta ki, hogy a gyilkosságot idegen titkosszolgálat emberei hajtották végre... Mindenesetre a vezető politikus kissé félrebeszélt, mert az „idegen titkosszolgálat” említésekor még csak nem is utalt a Moszádra, hanem olyan országokra célzott, „amelyek jó kapcsolatokat tartanak fenn Palesztinával, de Fádi el-Bátes személye teherré vált számukra”…



Fádi el-Bátes Kuala Lumpurban (fotó: családi archívum)

Az izraeli politikai megmondó emberek, élükön Ávigdor Lieberman hadügyminiszterrel, aki az elmúlt órákban tett megnyilatkozásival azt sugallja, hogy az egyébként nemzetközi kitüntetésben többször is részesült palesztin villamosmérnök valószínűleg kivette részét a Gázai övezetet uraló Hamász Iszlám Ellenállási Szervezet pilóta nélküli repülőinek tervezéséből. (Megjegyezzük, hogy a Hamász időről-időre valóban próbálkozik ilyen drónok röptetésével, ám eddig semmilyen jelentős sikert nem ért el vele – H. J.) Mindenesetre a maláj rendőrség szóvivője azt is kijelentette, hogy a mérnök meggyilkolása nem terrorcselekmény (szerintünk viszont az is – H. J.), hanem úgynevezett „célzott likvidálás”, mert a célszemély közelében többen is tartózkodtak, ám őket nem érte támadás. A Jediot Áháronot izraeli lap Gázai övezetbeli forrásokra hivatkozva megjegyzi, hogy Fádi el-Bátes ma utazott volna az energiaforrásokkal foglalkozó nemzetközi konferenciára Törökországba.



Fádi el-Bátes (jobbról) nemzetközi szakmai díj átvételekor (fotó: videókép)

A palesztin mérnök meggyilkolásának hírére a Gázai övezetben élő családja Palesztina Kuala Lumpur-i nagykövetén keresztül kérte a maláj hatóságokat, hogy a bűnügyi vizsgálat megejtése után járuljanak hozzá a holttest hazaszállításához a Gázai övezetbe.



Ávigdor Lieberman hadügyminiszter és hullarabló (fotó: Reuvén Castro)

Csakhogy ma reggel megszólalt Budapest közelmúltbeli díszvendége, a véresszájú Ávigdor Lieberman izraeli hadügyminiszter, s kijelentette: „Izrael nem engedi meg, hogy Fádi el-Bátes holttestét bevigyék a Gázai övezetbe, s ott eltemessék. A szélsőséges politikus elmondta még, hogy már ki is adta az erre vonatkozó parancsot a Gázai övezetet másfél évtized óta blokád alatt tartó izraeli hadseregnek. Sőt, ezzel egy időben megkereste az egyiptomi hatóságokat is, nehogy a meggyilkolt palesztin holttestét Egyiptom felől, a ráfáhi átkelőn (ami egyébként zárva van – H. J.) vigyék be a Gázai övezet területére.

H. J. – Kuruc.info