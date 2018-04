Külföld, Extra :: 2018. április 22. 18:11 ::

Tenger alatti luxushotel nyílik a Maldív-szigeteken

Új magaslatokba röpíti a luxusnyaralás élményét a Maldív-szigetek óceán alá épített hotelje. A novemberben megnyíló különös hotel a Muraka nevet kapta, ami a helyi nyelv szerint azt jelenti: korall.

A Conrad Maldives Rangali Island szállodalánc egy kétszintes, tizenöt millió dolláros hotelt épít a szigetre. A villa alsó szintje 16 méterrel az Indiai-óceán alatt fekszik.

A cikk szerint a világ legelső tenger alatti lakóhelye már novemberre elkészül. A Muraka, a helyi nyelven korall elnevezésű luxushotel tervezői arra törekedtek, hogy a tengeri élet szépségeivel egy intim és éltre szóló élményt kínáljanak jövőbeli vendégeiknek – írja a CNN.

A Conrad Hotels & Resorts tervrajzai alapján impozáns projektre számíthatunk:

A hotelben egy tornaterem és egy bár is lesz, a felső szintre pedig egy végtelenített medencét is építenek. Egy óceánra néző kád is lesz a fürdőszobában, de a lenti hálószoba ablakából is lenyűgöző kilátás nyílik majd az óceáni életre. A hálószoba mellett egy nappalit és egy fürdőszobát is építenek, a felhőtlen nyaralás érdekében egy komornyiklakást is terveznek.

A felső szintről egy spirál alakú lépcsőn lehet majd lejutni. A legmagasabb szinten egy relaxációs fedélzetet építettek, ahonnan a napfelkeltét lehet megtekinteni. Az hotel víz fölötti két szintje 550 négyzetmétert tesznek ki, a víz alatti lakosztály pedig 102 négyzetméteres.

(Híradó - CNN)