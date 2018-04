Külföld :: 2018. április 28. 08:09 ::

Ismét éles lőszerrel oszlatott a világ legerkölcsösebbje - három palesztin meghalt, több százan megsebesültek

Lelőttek három palesztint, és több százat megsebesítettek pénteken izraeli katonák a Gázai övezet és Izrael határán tartott tüntetéseken - jelentették gázai egészségügyi források.

Az izraeli határt "védő" katonák elsáncolták magukat, és a palesztin enklávét (ami inkább börtön) és a zsidó államot elválasztó 40 kilométeres kerítés túloldalán lévő palesztin tiltakozók ellen vetettek be könnygázt és éles lövedéket. Gázai egészségügyi források közölték, hogy 600 ember sebesült meg a pénteki zavargásokban. A gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint 200 embert éles lövedék sebesített meg (az al-Dzsazíra 178 meglőtt sebesültről és összesen 955 sérültről számolt be). Egy palesztin újságírót a lábfején ért találat. Több tucatnyi tiltakozót és négy mentőst is könnygáz belélegzése miatt kellett ellátni.



Fotó: Ibrahim Abu Musztafa/Reuters Az izraeli hadsereg közlése szerint 10 ezer gázai vett részt pénteken a zavargásokba torkolló tüntetésen, néhányan közülük megpróbáltak betörni Izrael területére. A hadsereg szerint a katonák szabályszerűen jártak el, amikor meghiúsították a nem engedélyezett határátlépést. A védelmi erők korábban leszögezték: csak indokolt esetben, többszöri figyelmeztetés után vetnek be éles lőszert, és akkor is lábra céloznak.

A tüntetők köveket dobáltak és égő gumiabroncsokat gurítottak a kerítés felé, mások papírsárkányhoz erősített égő benzines tégelyeket röptettek Izrael területe felé. Egyesek az izraeli katonák által kihelyezett szögesdrótokat takarították el. A katonák az akadályokat a kerítés gázai oldalán helyezték el péntekre virradóra, hogy egyfajta ütközőzónát hozzanak létre.

Nem szabad elfelejteni, hogy nem röszkei típusú "honfoglalók" agressziójáról vagy Európában no-go zónát alapító bevándorlók lázongásáról van szó, hanem a hazájukban élő palesztinokról, akiket a megszállók szorítottak be Gázába, és tartják ott elgettósítva, jellemzően napi négy óra áramszolgáltatás mellett őket. Ahol az ellátásra szoruló palesztinok az alapvető gyógyszerek és egészségügyi eszközök hiánya miatt csendben haldokolnak a kórháznak, de annak kisebb a visszhangja, mint a lövéseknek.

ENSZ: aránytalanul nagy katonai erő

Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ jordániai emberi jogi főbiztosa pénteken közölte: Izrael aránytalanul nagy katonai erőt alkalmaz a tiltakozó palesztinok ellen, akik a tüntetéshez való jogukat gyakorolják.



Fotó: Ibrahim Abu Musztafa/Reuters Az elmúlt négy hétben a gázai határkerítésnél lezajlott erőszakos tüntetésekben 42 palesztin vesztette életét, és legalább 5500 megsebesült, közülük 1739-en az izraeli biztonsági erők által leadott lövések miatt. Négy gyereket agyonlőttek, hármat a fején vagy a nyakán ért találat. Összesen 233 kiskorú sebesült meg, többen maradandó egészségkárosodást szenvedtek. Izraeli áldozatokról nem érkezett hír – mondta a főbiztos. (Az al-Dzsazíra 45 halálos áldozattal és több mint 6000 sebesülttel számol.)

Azt szeretnék, ha a menekültek visszatérhetnének hazájukba, de ez a zsidóknak nem tetszik

Március vége óta minden pénteken palesztinok ezrei vonulnak a gázai határhoz, hogy az övezet blokádja és az egykori palesztin területek elvesztése ellen tiltakozzanak. Azt akarják elérni, hogy hazatérhessenek azoknak a palesztinoknak a leszármazottai, akiknek el kellett menekülniük otthonukból Izrael létrejötte, 1948 után. A brit hírügynökség szerint Izrael ezt nem akarja, mert attól tart, hogy a zsidósága kisebbségbe szorulna az országban.



Fotó: Musztafa Hasszona/Anadolu Agency Danny Danon izraeli ENSZ-nagykövet a világszervezet Biztonsági Tanácsán felszólalva csütörtökön azt mondta, hogy a Gázai övezetet irányító Hamász szélsőséges palesztin szervezetet terheli a felelősség az áldozatokért, mert nőket és gyerekeket használ élő pajzsnak, miközben a szervezet tagjai elrejtőznek. A Hamász szerint Danon kijelentése kísérlet arra, hogy a zsidó állam kibújjon a fegyvertelen nők és gyerekek megölésének felelőssége alól.

Gyilkolászás után még "válasz"csapást is mértek

A tiltakozásokkal egy időben Izraeli harci gépek légicsapásokat mértek a Hamász hat haditengerészeti létesítményére a Gázai övezet partjainál, válaszul arra, hogy a palesztin szélsőséges szervezet tagjai pénteken, a gázai határnál tartott tüntetések idején megpróbáltak áttörni az izraeli határon – közölte szombatra virradóra az izraeli hadsereg.

Az egész Gázai övezet célpont lehet

Mint tudatták, a pénteki tüntetések idején a Hamász vezényszavára több száz palesztin próbált behatolni Izrael területére, robbanószerkezeteket, kézigránátokat és gyújtópalackokat vetettek be az izraeli katonák ellen. A hadsereg hangsúlyozza, hogy az izraeli válaszlépések nem fognak korlátozódni a határ térségére, hanem a Gázai övezetet egész területét érintik majd. A hadsereg a Gázai övezetet uraló Hamászt tette felelőssé a palesztin enklávéban történt erőszakcselekményekért.