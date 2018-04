Külföld :: 2018. április 29. 22:01 ::

London, Párizs és Berlin kitart az Iránnal kötött nukleáris megállapodás mellett

A brit, francia és német vezetők egyetértenek abban, hogy az Iránnal kötött nukleáris megállapodás a legjobb mód ahhoz, hogy leállítsák Teherán törekvéseit az atomfegyver megszerzésére – közölte Theresa May brit miniszterelnök irodája vasárnap.

A londoni közlemény szerint May telefonon beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel és Angela Merkel németországi kancellárral a témáról. Egyetértés volt köztük abban is, hogy egy bővebb megállapodásra van szükség, amely kitér más területekre is, mint például a ballisztikus rakétákra, és arra, hogy mi legyen a jelenlegi lejárta után. Foglalkoztak Iránnak a közép-keleti térséget szerintük destabilizáló tevékenységével is.

Elkötelezték magukat, hogy szorosan együttműködnek egymással és az Egyesült Államokkal abban, hogy miként küzdjenek meg az Irán jelentette kihívások sorával, köztük azokkal az ügyekkel, amelyeket egy új megállapodásnak „le kell fedniük” – hangsúlyozza a közlemény.

A három vezető azért foglalkozott most a kérdéssel, mert a jövő hónapban lejár az a határidő, ameddig Donald Trump amerikai elnöknek el kell döntenie, hogy visszaállítja-e az Iránnal szemben hozott szankciókat, amelyeket a 2015-ös megállapodásban eltöröltek. Trump erősen bírálja az egyezményt.

(MTI nyomán)