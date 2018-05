Antiszemitizmussal és holokauszttagadással vádolta meg szerdán Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő Mahmúd Abbász palesztin elnököt, aki előző nap azt mondta, hogy a nácik nem a vallásuk, hanem a bankvilágban betöltött szerepük miatt "mészárolták le" a zsidókat.

"Úgy tűnik, hogy aki egyszer már tagadta a holokausztot, az örökre holokauszttagadó marad" – írta a Twitteren az izraeli miniszterelnök.

"Felszólítom a nemzetközi közösséget, hogy ítélje el Abu Mazen (Abbász) súlyos antiszemitizmusát, amelynek már régen ki kellett volna vesznie ebből a világból" – tette hozzá.

The Palestinian president again recited the most contemptible anti-Semitic canards. Apparently the Holocaust denier is still a Holocaust denier. I call on the international community to condemn his severe anti-Semitism; the time has come for it to pass from the world.