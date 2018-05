Külföld, Extra :: 2018. május 4. 13:07 ::

Miután a keresztektől megszabadult a Lidl, svájci áruházai már marihuánát is árulnak

Április óta a svájci Lidl-áruházakban kétféle kiszerelésben is kannabiszterméket árulnak a dohány mellett.

18 svájci frankért, azaz 4700 forintért 1,5 grammnyi kendert, 20 svájci frankért pedig már 3 grammnyi fűhöz lehet hozzájutni a svájci Lidl-boltokban. Ezek szigorúan az országban termesztett növények szárított változatai, amelyeket a dohánytermékek között árulnak - írja a Guardian.

Svájcban 2011 óta engedélyezik a 18 éven felülieknek, hogy olyan marihuánát fogyasszanak és vásároljanak, amelynek a fő pszichoaktív összetevője, a THC-tartalma nem több egy százaléknál. A Lidlben árult kannabisztermékeket nem a kábító hatás miatt árulják, hanem elsősorban a drog nyugtató és gyulladáscsökkentő hatását hangsúlyozzák.

A német üzletlánc közleményében kiemelte, hogy az általuk forgalomba hozott marihuánát egy svájci startup, a The Botanicals termeszti félig automatizált, üvegházi körülmények között. Ez az előállító elkötelezett a fenntartható mezőgazdaság iránt, mert most ez a fontos a kannabisszal (is) kilúgozott agyú átlag-gyengeelméjű fogyasztónak, és olyannyira zöldek, hogy a kenderhez nem kevernek semmiféle vegyszert, szintetikus anyagot. Termékeikben magas a szervezetre nem ártalmas alkotóelem, a kannabidiol aránya, amely mérsékli a THC eufórikus hatását, ezzel együtt pedig alacsony a THC mennyisége.

Svájcban nem a Lidl az első üzletlánc, amely kábítószert árul, tavaly a helyi Coopok (függetlenek a brit Coop-lánctól) polcaira is felkerültek a marihuánás cigaretták.

(HVG - The Guardian nyomán)

