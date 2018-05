A tűzsárkányok bevetése könnyen a palesztinok javára billentheti a hadászati egyensúlyt a Közel-Keleten - gondolják vezető izraeli politikusok -, s ennek orvoslására az egyik legilletékesebb, Juvál Steinitz energiaügyi miniszter ma, pénteken reggel már ki is fejtette a véleményét. „A sárkányterror leküzdéséhez megvannak az eszközeink. A megoldás az, hogy nem a sárkányt, hanem a tűzsárkány-eregetőket kell lelőnünk. Ha a cselekedetüket terrornak minősítjük, akkor nyilvánvaló, hogy a megakadályozására fegyverrel kell föllépni”, jelentette ki az izraeli likudos miniszter, majd hozzáfűzte: „Mert nem nevezhető békeszerető tüntetőnek az, aki repülőtárgyakra szerelt lángcsóvával tüzet okoz.”

Amint arról portálunk is beszámolt , Mahmúd ’Abbász palesztin elnök a néhány nappal ezelőtt tartott, s Izraelben „antiszemita beszélynek” minősített előadásában azt állította, hogy a második világháborús holokausztot az európai zsidók társadalmi életformája idézte elő. ’Abbász elnök arról is beszélt, hogy a másfél évtizede izraeli blokád alatt tartott Gázai övezetben mára már szinte elviselhetetlen közállapotok uralkodnak. A palesztin elnök beszédének erre a részére reagálva Juvál Steinitz izraeli miniszter ezt mondta: „El kell mondanom, hogy Gázában valóban vannak ilyen szimptómák (sic!), de ezt a helyzetet valaki előidézte. A Hamász, valamint az a palesztin vezető idézte mindezt elő, akit Ábu Mázennek hívnak (Mahmúd ’Abbász elnöknek az elsőszülött fia utáni, a muszlimok körében szokásos elnevezése – H. J.)”, hazudta az arcátlan izraeli miniszter, majd magyarázatként hozzátette: „Ábu Mázen előre megfontolt szándékkal döntötte nyomorba Gáza (helyesen: a Gázai övezet – H. J.) lakosságát, hiszen ő gátolja meg, hogy több villamos áram és ivóvíz jusson be a térségbe, de ő akadályozza meg a gyógyszerek bejuttatását is”, jelentette ki Juvál Steinitz.