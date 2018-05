Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2018. május 8. 18:50 ::

Ez valóban sikerült nekik: a németek 44%-a kevésbé érzi magát biztonságban, mint egy évvel ezelőtt

Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy 2017 sikeres év volt a bűnügyi statisztikák szempontjából, hiszen szinte valamennyi kategóriában csökkent a bűnelkövetések száma. Viszont azt is hozzátette, hogy a németek szubjektív biztonságérzete nem ezt tükrözi.

Egy közvélemény-kutatás szerint, amit a belügyminiszter is idézett a sajtótájékoztatón, a megkérdezettek 44 százaléka vélte úgy, hogy kevésbé érzi magát biztonságban a saját hazájában, mint egy évvel ezelőtt.

A belügyminiszter azt is megemlítette, hogy a terrorveszély nem csökkent, sőt, minden nap folyamatosan lehet terrorcselekménnyel számolni. Seehofer igennel válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy vannak-e Németországban jogon kívül álló zónák, amelyeket no-go zónákként emlegetnek.

A német sajtó egyre többet ír az antiszemitizmus rohamos erősödéséről. A politikai motivációjú bűncselekmények is szerepeltek a keddi sajtótájékoztató témái között. A vallási alapon elkövetett bűncselekmények száma ugrásszerűen, majdnem 50 százalékkal nőtt ebben az évben.

Ennek a hátterében iszlamista motivációjú bűncselekmények állnak, ahogy a belügyminiszter beszámolt róla, valamint nőtt az antiszemita alapú bűncselekmények száma is, két és fél százalékkal. Horst Seehofer azt is hozzátette, hogy a bevándorlás által importált antiszemitizmus 2018-ban egyértelműen erősödött Németországban.

A belügyminiszter beismerte, hogy sok eset feltáratlanul marad, és nem is kerül bele a statisztikákba, hiszen sokan nem adnak hírt a támadásokról. Horst Seehofer azt ígérte, hogy a jövőben dokumentálni fognak minden ilyen fajta cselekményt, mivel az antiszemitizmus témakörében „egy bűncselekmény is sok”. (Milyen ordító kettős mérce ez, hiszen egyértelművé tette, hogy a zsidók sokkal fontosabbak, ellenük egy bűncselekmény is sok, a németekre pedig nem áll ugyanez - a szerk.)

A kimutatás szerint tavaly 5 761 984 bűncselekményt regisztráltak, ami 9,6 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi 6 372 526-hoz képest. Ez a legnagyobb mértékű csökkenés 1992 óta. Százezer lakosra 6982 bűncselekmény jutott, ami 10 százalékos visszaesés és harminc éve a legalacsonyabb szám – húzta alá a miniszter.

Továbbra is sok a teendő, a teljes biztonságot pedig nem tudja garantálni az állam – tette hozzá Horst Seehofer.

