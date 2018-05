A hivatkozott izraeli hírportál „Gyilkos küldetés – Így tartóztatták le Mosesnek, a Tóra Zsidósága képviselőjének, frakcióvezetőjének az unokáját 12 kilogramm kokainnal” című hír szerint az említett kisebb kormánypárt parlamenti képviselője, korábban miniszterhelyettes egyik unokája, Báruch Klein (24), még áprilisban lebukott a Lodi Ben Gurion Nemzetközi Légikikötőben, amikor a Brüsszel – Tel-Aviv járaton csekély 12 kilogramm kokaint akart becsempészni az ősatyák földjére. A bejátszásból megtudjuk, hogy az „unoka” éppen abban az órában bukott le a repülőtéren, amikor Binjámin Netanjáhu miniszterelnök a Donald Trump által „Bibi-shownak” nevezett mutatvány keretében a parlamentben bejelentette: Irán a nukleáris egyezmény aláírása után is folytatja az atomprogramját. A parlamenti Bibi-show egyik tevékeny szemlélője volt a csempész nagypapája, Menáhem Eli’ézer Moses.

A videófelvételen később láthatjuk, amint a reptéren félreállítják Báruch Kleint, a kitakart arcú vámosok kinyitják a bőröndjét, majd egy nő közli vele: „Önt ezennel feltartóztatjuk”. Jorám Áhároni, a vámvizsgálat vezetője (fehér ingben) elmondta: gyanúsnak találták a bőröndöt és a gazdáját, ezért rátették a csomagot az átvilágítóra, majd tüzetesen átvizsgálták annak tartalmát. „A dupla falú bőröndben találtunk elrejtve öt és fél kilogramm kokaint. Ezen kívül találtunk négy darab borosüvegnek tetsző flakont, ám a vizsgálat során kiderült, hogy azok hat kilogramm cseppfolyósított kokaint tartalmaznak.”

Moses frakcióvezető leánya, a kokaincsempész fiatalember nagynénje, a vállaltan leszbikus, 35 éves Heidi Moses a hírportálnak nyilatkozva elmondta: „Búrech (a Báruch név lengyel-jiddis változata – H. J.) egy varázslatos egyéniség, akit azért tartóztattak le, mert valakit fedez, azaz más helyett ül (a Beér Sevá’-i Esel börtönben – H. J.). Valakit fedez, aki nagyon közel állhat hozzá. Valami nagy titkot rejteget.” A riporter erre kissé megmásítva, de idézi a Deuteronomium egyik híres versét: „A pénz (helyesen: a megvesztegetés – H. J.) elvakítja a bölcsek szemét.” „Csakhogy az én unokaöcsém, Búrech nem bölcs”, válaszolta Heidi Moses, aki évek óta lobbista a jeruzsálemi parlamentben, ám ez év januárjában úgy döntött, hogy a legközelebbi választásokon a Bibi vezette Likud színeiben ő is megméretteti magát, s a Kneszetbe bekerülve leginkább a nők érdekeit kívánja képviselni. Heidi Mosest egyébként az ortodox körökben dívó szokásoknak megfelelően akarata ellenére adták férjhez a drágalátos szülei 16 éves korában, szült két gyermeket, majd 23 éves korában a férje rájött, hogy a neje inkább a lányokat szereti, ezért elváltak, s ő pedig, az ő megfogalmazása szerint „előbújt a tóraszekrényből”, felhagyott az ortodox vallásos élettel.

A bevágott filmkockákon közben azt is látjuk, amint a frakcióvezető nagypapa a parlamentben éppen arról beszél, hogy Izraelben mintegy 60 ezer diák fogyaszt kábítószert… Nemrégiben a kábítószer elleni küzdelméről ismert nagypapa, Menáhem Eli’ézer Moses, a televízióban még élcelődve kijelentette, hogy „küldtem Jáír Lápidnak, a Van Jövő parlamenti párt képviselőjének, elnökének egy csokor kannabiszvirágot.” (A magyaroknak a budapesti Országház szószékéről erkölcsöt prédikáló liberális Jáír Lapid többek tanúsága szerint rendszeres marihuánaélvező – H. J.)

Menáhem Eliézer Moses ultraortodox politikusnak, jelenleg a Tóra Zsidósága parlamenti párt frakcióvezetőjének már most több mint száz unokája, illetve dédunokája van, s nem a kábítószer-csempészésen most lebukott Báruch Klein az első bűnöző a családban. Az egyik unoka – a nevét nem tudjuk, mert a vele kapcsolatos történet idején csak 16 éves volt – még 2011-ben, Haifa városában egy ortodox fiatalokból álló banda élén brutálisan rátámadt egy világi zsidó fiatalokból álló csoportra (valószínűleg nem tetszett nekik az övéktől eltérő öltözetük és megjelenésük – H. J.) Amint arról annak idején az NRG izraeli hírportál is beszámolt , az „unoka” és bandája a 12-14 éves világi fiatalokat a „népnevelő” bemutatkozás után becipelték egy óvóhelyre, ahol tovább ütlegelték őket. A megtámadott fiatalokat olyan súlyosan bántalmazták, hogy kórházba kellett őket szállítani. Az ortodox huligánok védői a rendőrségen, majd a bíróságon azt állították, hogy a „szentéletű” vizsnitzi fiatalok csak lopás bűncselekményének elkövetésében akadályozták meg a világiakat. A rendőrség ezt a védekezést határozottan cáfolta.