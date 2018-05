Külföld :: 2018. május 14. 15:35 ::

Mesterlövészekkel kődobálók ellen: több tucatnyi halott, ezernél több sebesült Gázában

Izrael kikiáltásának 70. évfordulóján, hétfőn avatják fel az Egyesült Államok új, Jeruzsálembe átköltöztetett nagykövetségét, de az ünnepség inkább szimbolikus, mivel a végleges új épület a tervek szerint csak hat év múlva készül el teljes egészében. Amerikai részről Donald Trump lánya, Ivanka Trump, és a férje, a fehér házi főtanácsadó Jared Kushner is részt vesz az eseményen, utóbbi beszédet is mond.

Azzal, hogy Donald Trump ígéretéhez híven decemberben Izrael fővárosaként ismerte el Jeruzsálemet, és bejelentette, hogy oda fogja átköltöztetni a nagykövetséget is Tel-Avivból, nagy diplomáciai vihart kavart, szembement az ENSZ határozatával és kivívta a palesztinok, valamint több arab ország vezetőjének a haragját. A palesztinok szerint a döntéssel Trump lerombolta az Egyesült Államok hitelességét, és Washington nem közvetíthet többé az izraeli-palesztin békefolyamatban.

Hétfőn emiatt újabb összecsapások robbantak ki öt különböző helyszínen a Gázai övezetnél, ahol az azt irányító Hamász március végén hetekig tartó tiltakozásra szólította fel az ott élő arabokat az izraeli blokád ellen, a palesztinok hazatérésének jogát követelve.

A BBC a Gázai Egészségügyi Minisztériumra hivatkozva azt állítja, hogy az összecsapásoknak 37 halottja van, 1300-en pedig megsebesültek.

A legtöbben éles lőszertől sérültek meg, de sokan szenvedtek sérülést könnygáztól is. Ezeket az adatokat más forrásból egyelőre nem erősítették meg, de ez lehet a legvéresebb nap a 2014-es gázai háború óta.

A palesztinok köveket és Molotov-koktélokat dobáltak, és autógumikat égettek, hogy sűrű füst lepje be a környéket. A Sky News szerint Izrael mesterlövészeket vetett be, és drónokról is dobott le könnygázt a tüntetők közé.

Az izraeli hadsereg szerint 35 ezer „erőszakos zavargó" gyűlt össze tizenkét különböző helyen a kerítés mentén, és a katonák a megszokott eljárást alkalmazzák. Az izraeli hadsereg szerint csak azért nyitnak tüzet, hogy megakadályozzák a támadásokat, az átjutást a kerítésen, vagy annak megrongálását.

Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben csak kisebb tüntetések kezdődtek. A Sky News szerint Jeruzsálem és Betlehem között is volt kisebb összecsapás.

A palesztin vezetés mészárlással vádolja Izraelt. Mahmúd Abbász palesztin elnök hétfő este rendkívüli tanácskozást hívott össze, amin áttekinti a jeruzsálemi és gázai helyzetet, és felülvizsgálja a kapcsolatokat Izraellel, jelentették be. A török miniszterelnök-helyettes szerint az USA ugyanúgy felelős a történtekért, mint az izraeli kormány.

Hat hete tartottak tüntetéseket

A Gázai övezetnél tartó tiltakozások márciusi kezdete óta izraeli katonák több mint 50 embert lőttek agyon, több ezren pedig megsebesültek. Hétfőn az izraeli haderő röplapokat dobott le az övezetben, arra szólítva fel az ott élőket, hogy ne legyenek a Hamász eszközei, és ne közelítsék meg a határkerítést. Izrael szerint a Hamász kihasználja a tüntetéseket, és terroristák akarnak illegálisan átjutni a területére.

Izrael váltig állítja, hogy katonái nem alkalmaztak a szükségesnél nagyobb erőszakot. Azonban az elmúlt hetekben többször is hangsúlyozták, hogy a katonák a nemzetközi bírálatok ellenére továbbra is tüzet nyithatnak, ha ezt szükségesnek ítélik meg.

A Sin Bét izraeli belbiztonsági szolgálat közölte, hogy a Hamász egyik tagjának kihallgatása révén olyan információkhoz jutottak, hogy az iszlamista szervezet célja az, hogy fegyvertelen civilek ezreit küldi a kerítéshez, és miután ők átszakították az akadályt, fegyvereseik a tömeggel együtt benyomulnak Izraelbe.

Hétfőn ezért megduplázták az általában a Gázát és Ciszjordániát körbevevő katonák létszámát. Az izraeli hadsereg szerint a kerítéstől messzebb is biztonsági intézkedéseket hoztak, hogy megvédjék az izraeli civileket, amennyiben a tüntetőknek sikerülne átjutniuk.

Nagy győzelem Netanjahunak

Az Izraelbe delegált 86 nagykövet közül a Háárec izraeli lap szerint mintegy harminc vett részt vasárnap este a nagykövetség átköltöztetése alkalmából tartott diplomáciai fogadáson, amelyet

Az európai országok nagy többsége egyet nem értése jeléül bojkottált. Az európai uniós tagállamok közül négy nagykövet, Magyarország, Csehország, Románia és Ausztria nagykövete azonban részt vett a fogadáson, amelyet az izraeli külügyminisztériumban adott Benjámin Netanjahu miniszterelnök és felesége.

A nagykövetség áthelyezése nagy győzelem Netanjahunak, aki azt erősen szorgalmazta, hogy Trump lépjen ki az iráni atomalkuból, amit az amerikai elnök múlt kedden be is jelentett.

Egyelőre csak egy kis átmeneti nagykövetséget nyitnak meg hétfőn a már eddig is Jeruzsálemben működő amerikai konzulátus épületében. Lánya és veje személyesen is ott lesz, de állítólag Trump is fog szólni videóüzenetben a résztvevőkhöz. A megnyitóünnepséget külön előrehozták, hogy egybeessen Izrael megalapításának 70. évfordulójával.

(BBC - Index)