Külföld :: 2018. május 20. 20:16 ::

Idő előtt akart autót vezetni néhány nő Szaúd-Arábiában

Hét, a nők jogaiért tevékenykedő személyt fogott le a szaúdi rendőrség, a vádak között az is szerepel, hogy külföldiekkel kommunikáltak - adta hírül a Reuters. Az intézkedés azért is meglepő, mert júniusban megvalósul az aktivisták legfőbb követelése: immár nők is vezethetnek autót a sivatagi királyságban.

A kormánypárti média a letartóztatottak fotóit is közzétette, és árulóknak nevezte őket.



Valahogy így nézhet ki egy nőjogi gyűlés Szaúd-Arábiában (illusztráció)

Az Egyesült Államok leghűségesebb arab csatlósa az egyik legelnyomóbb rezsim a nők számára: férfi családtagjaik engedélyére van szükségük például ahhoz, hogy külföldre utazzanak, útlevelet kapjanak vagy megházasodjanak. Az abszolút monarchiában persze nemcsak a nőket sújtja a represszió: tilos mindenféle tüntetés, a politikai döntéseket pedig a király és legszűkebb családi köre hozza meg.

Az intézkedés egyik lehetséges magyarázata az, hogy Muhammad bin Szalman koronaherceg reformerként kíván fellépni, ám ennek politikai nyereségét nem akarja megosztani a jogvédőkkel és ellenzékiekkel. Így tehát az a helyzet állt elő, hogy aki kétségbe vonja a herceg emberi jogi elkötelezettségét vagy reformterveit, azt bebörtönzik.

(HVG nyomán)

Kapcsolódó: