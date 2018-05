Külföld :: 2018. május 22. 17:42 ::

A svéd kormány levélben készíti fel a lakosságot arra, mi a teendő, ha Putyin lerohanja az országot

A svéd kormány levelet küldött mind a 4,7 millió háztartásnak az országban, amelyben leírják, mit tegyenek egy esetleges nem várt esemény során. Az ajánlásokat konkrét háborús konfliktusokon kívül terroresemények és természeti katasztrófák, valamint kibertámadások esetére szánják. De az iratban az áll, a felkészülési ajánlást elsősorban Oroszország aggasztó katonai tevékenysége, a növekvő terrorizmus és a szaporán terjedő álhírek okán küldték ki.

A BBC azt írja, svédek által kiadott nyomtatványokon az áll, a felkészült emberek segítik az egész országot, hogy hatékonyan reagáljanak egy esetleges nem kívánt esemény során. A kiadványban elsősorban a háztartásban való felkészültségre sarkalják a lakosságot. Tartós, főzés nélkül is ehető élelmiszereket, egyebek mellett bab-, lencse- és hummusz-konzervet, tésztát, rizst, szardíniát és tartós kenyeret ajánlanak a lakosságnak.

De arra is felkészítenek, hogy egy nem kívánt esemény hatására az áramellátás és a fűtés is szünetelhet, akár hosszabb ideig is. Erre az esetre azt javasolják, az egész család költözzön egy szobába, ahol az ablakot pokrócokkal leszigetelik, a földre szőnyegeket terítenek. Azt ajánlják, legyen minden háztartásban hálózsák, gyertya és teamécses, autóból tölthető mobiltelefonkábel, és jegyezzék fel egy vészhelyzet esetén legfontosabb telefonszámokat, hogy akkor is informáltak maradjanak, amikor akár tartósan nem működik az internet, és nincsen áram.

A szórólap arra is kitér, hogyan szúrja ki az ember a hírek közül a propagandát, és miként találjon bombatámadás esetére óvóhelyet.

Svédországban a második világháború idején adtak ki hasonló nyomtatványt, de az elmúlt évek során több más ország is kiadott hasonló felkészítést természeti vagy háborús katasztrófa idejére. A németek két éve adtak ki hasonló iratot, melyben elmagyarázzák, hogyan tegyünk félre élelemet és vizet egy krízishelyzet esetére. A németeknél a hidegháború befejezése óta volt ez az első alkalom, hogy ilyen közleményt adtak ki.

A Krím félsziget orosz visszacsatolása óta jelentősen megromlott a balti és skandináv államok viszonya Putyin országával, azóta Svédország is lényegesen megnövelte katonai kiadásait. Az is felmerült, hogy a svédek szorosabbra fűzzék a szálakat a NATO-val - a skandináv ország jelenleg nem tagja a katonai szövetségnek.