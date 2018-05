Külföld, Zsidóbűnözés :: 2018. május 25. 09:10 ::

Nemi erőszak miatt emelnek vádat Weinstein ellen

Nemi erőszak és orális szexre való kényszerítés miatt emelnek vádat Harvey Weinstein ellen New Yorkban – írja a New York Times. A lap szerint az egykor nagy hatalmú 66 éves zsidó producer várhatóan pénteken a város rendőrségén jelenik meg, bár Weinstein ügyvédje csütörtökön még nem erősítette meg, hogy védence feladná magát. Weinstein ellen Londonban és Los Angelesben is folyik nyomozás szexuális bűncselekmények gyanújával.

A filmiparban évtizedeken át nyílt titokként kezelt zaklatási ügyei tavaly ősszel dagadtak botránnyá, a New York Timesban és a New Yorkerben megjelent cikkek nyomán, elindítva a #MeToo kampányt, amely a nőkkel szembeni visszaélések elleni mozgalmat indított el világszerte.

Weinsteint legalább hatvan nő, köztük több hollywoodi színésznő, Salma Hayek, Uma Thurman is megvádolta azzal, hogy hatalmával visszaélve nemi erőszakot követett el vagy tett rá kísérletet.