Irán képes lesz túlélni a Trump által elrendelt gazdasági szankciókat

A cionista zsidó lobbi nyomásának eleget téve Donald Trump elnök Washington részéről egyoldalúan fölmondta az iráni atomprogramot ellenőrző, 2015 nyarán létrejött nemzetközi egyezményt. Trump egyben azt is bejelentette, hogy Amerika ismét életbe lépteti a Teherán ellen korábban meghirdetett gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi szankciókat. Egyelőre azonban úgy néz ki, hogy a Teherán elleni szankciók terén Washingtont csak az elsősorban érdekelt Izrael és néhány perzsa-öböl-menti szunnita arab ország, így a térség hatalmi pozíciójára áhítozó Szaúd-Arábia támogatja.



Donald Trump aláírja az Irán elleni megújított szankciókról szóló rendeletet (fotó: Reuters)

A zsidók markában levű Trump annak ellenére rúgta föl egyoldalúan az egyezményt, hogy a megállapodás többi aláírója - és végrehajtásának garantálója -, Németország, Kína, Franciaország, Nagy-Britannia, Oroszország, illetve külön az Európai Unió, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség egyértelműen állítják, hogy a perzsák eleget tesznek az egyezményben vállalt kötelezettségeiknek.

Trump természetesen azt is követelte, hogy Washingtonnal együtt a világ többi országa is – de leginkább az atomprogramra vonatkozó egyezmény aláírói – ismét léptessék életbe az Amerika diktálta szankciókat a perzsák ellen. Az amerikai elnök megszorításokra vonatkozó bejelentése után szinte azonnal világossá vált, hogy ezúttal nem talál követőkre, vagy - legalábbis csak kevesek körében - az Irán ellen újfent meghirdetett szankciózás. Olyannyira nem, hogy még a zsidóimádó, a környezetét rendszeresen terrorizáló Izraelt atomtöltetű rakétákkal is fölszerelhető, ingyenesen leszállított tengeralattjárókkal ellátó Angela Merkel „német” kancellár is a 2015-ben aláírt egyezmény megtartása mellett tört lándzsát.



A „Bibi-show”: Netanjáhu bemutatja az iráni atombomba előállításra vonatkozó törekvések korábbi dokumentumait

Nem vitás, hogy az amerikai szankcióik több területen, így például bizonyos technológiák megszerzése terén komoly nehézséget okoznak majd Teheránnak, ám a megszorításokat elutasító országok jóvoltából Iránt valószínűleg mégsem lehet majd térdre kényszeríteni. Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök és külügyminiszter az elmúlt hetekben szinte állandóan úton van, s az általa meglátogatott országok vezetőit a holokauszt gyakori fölemlegetésével is igyekszik rávenni, hogy csatlakozzanak a perzsák elleni amerikai szankciókhoz, mert Teherán atomprogramja miatt a zsidó államot a végveszély fenyegeti... Netanjáhu még attól sem riadt vissza, hogy nemrégiben a sajtónak bemutasson egy, a 2000-es évek elejére vonatkozó, s a három esztendővel ezelőtt a nagyhatalmak bábáskodása mellett megkötött egyezmény óta már nem időszerű, a perzsák atomfegyver-előállítására irányuló törekvéseit „bizonyító”, állítólag a Moszád által Azerbajdzsánon keresztül Izraelbe menekített dokumentumgyűjteményt. Netanjáhu „leleplező” mutatványát még Donald Trump is „Bibi-shownak” nevezte, természetesen ő nem pejoratív felhanggal.



Mohámmád Dzsávád Zárif Honszári iráni és Sushma Swaraj indiai külügyminiszter Új-Delhiben (fotó: Pars Today)

Csakhogy az iráni diplomácia is igyekszik megismertetni Teherán álláspontját a Trump által fölrúgott egyezményről, illetve azt, hogy a maga részéről betartja a vállalt kötelezettségeket. Mohámmád Dzsávád Zárif Honszári iráni külügyminiszter például hétfőn Új-Delhiben találkozott India vezető politikusaival, így a többi között Sushma Swaraj (ejtsd: Szusmá Sz’várádzs) külügyminiszter asszonnyal. A két külügyminiszter találkozója után Swaraj a sajtótájékoztatón elmondta: Új-Delhi nem vesz részt, nem követi a Trump által bejelentett Irán elleni szankciókat. Meg kell jegyezni, India annak ellenére hagyja figyelmen kívül az amerikai bejelentést, hogy az elmúlt időben Izraellel igen komoly fegyverszállítási egyezményt kötött. Az indiai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy hazája kizárólag az ENSZ, nem pedig az egyes államok által elrendelt határozatoknak és szankcióknak hajlandó eleget tenni.

Amint azt a külügyminiszteri találkozóról beszámoló Jiszráél Há-Jom című izraeli hírportál is megjegyzi: India legnagyobb kőolajszállítója Irán, a perzsák és az indiaiak között már régóta gyümölcsöző gazdasági és politikai kapcsolatok vannak, s Új-Delhitől már csak ezért sem várható el, hogy Washington elvárásainak eleget téve szankciókat alkalmazzon a Közel-Kelet egyik térségi hatalma ellen.



Mohámmád Dzsávád Zárif Honszári iráni és Vang Ji kínai külügyminiszter legutóbbi találkozója (fotó: AP)

Az amerikai elnök szankciókra vonatkozó bejelentése után Mohámmád Dzsávád Zárif Honszári iráni külügyminiszter Vang Ji kínai külügyminiszterrel is találkozott, amelyen a két politikus megegyezett abban, hogy Peking sem fog eleget tenni a Washington által ismételten elrendelt Irán-ellenes szankciókra szóló felhívásnak. Kína tehát továbbra is fenntartja a szerteágazó kereskedelmi kapcsolatait Iránnal, amit az is bizonyít, hogy nemrégiben – már Trump döntése után – fölavatták a Belső-Mongólia Autonóm Terület egyik nagyvárosából, Bayan Nur-ból kiinduló, s Kínát Kazahsztánon, Üzbegisztánon és Türkmenisztánon áthaladva Teheránnal összekötő vasútvonalat.

