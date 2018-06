Az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon óva inti Bassár el-Aszad szíriai elnököt attól, hogy a kormányerők támadást intézzenek amerikai katonák vagy szövetségeseik ellen – jelentette ki csütörtökön egy sajtóbeszélgetésen Kenneth McKenzie altábornagy, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának igazgatója. „Szíriában minden érintett félnek meg kell értenie, hogy az Egyesült Államok haderejének vagy a koalícióban részt vevő partnereinek megtámadása nagyon rossz politika lenne” – fogalmazott Kenneth McKenzie.

Az altábornagy arra az interjúra reagált, amelyet a szíriai elnök adott az RT orosz televíziónak. Aszad elnök ugyanis úgy nyilatkozott az orosz tévé csütörtöki adásában, hogy az amerikai erőknek el kell hagyniuk Szíriát, és a szíriai kormányerők visszafoglalják az ország azon északkeleti vidékeit is, amelyeket jelenleg még az amerikaiak támogatta, Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd-arab koalíció harcosai tartanak ellenőrzésük alatt. Az interjúban Aszad azt is kijelentette, hogy Szíriában jelenleg az egyetlen még meglévő problémát a Szíriai Demokratikus Erők jelentik. Hozzátette: vagy tárgyalásokat folytatnak az SDF harcosaival, hiszen – ahogyan fogalmazott – ők is szíriaiak, „vagy, ha ez nem megy, akkor erővel szabadítjuk fel területeinket. Nincs más választásunk” – húzta alá a szíriai elnök.